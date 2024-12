Julián Gil reacciona a la foto de su hijo Matías con Peso Pluma

A solo unos días de que Marjorie de Sousa diera un probadita del emocionante momento que su hijo Matías vivió al conocer al cantante Peso Pluma, el actor Julián Gil expresó su sentir al no poder ser partícipe de las experiencias que su pequeño vive durante su niñez.

En una entrevista retomada por el programa “Hoy Día”, el histrión que ha participado en historias como “El Maleficio” y “La Herencia” habló con respecto a la fotografía protagonizada por su hijo Matías y la estrella de los corridos que se viralizó en redes sociales.

“Cada vez que veo a Mati, cada publicación para mí de alguna manera es una bendición, primero porque tengo la oportunidad de verlo y ver cómo va creciendo“, comentó con nostalgia.

Julián Gil pone fin a rumores de boda con Valeria Marín

Asimismo, el argentino hizo mención de la cantidad de apoyo que ha recibido por parte del público en las plataformas digitales.

“Es increíble ver cómo la gente quiere que estemos juntos, si ves las publicaciones todo el mundo dice: ‘Cómo es posible que se saque una foto con él y todavía no hay una con el papá’, vean los comentarios de la gente”, declaró durante la entrevista.

De acuerdo con el famoso, su intención es dejar atrás la batalla legal con su ex pareja y encontrar una manera pacífica de retomar contacto con Matías: “Yo no pienso entrar en temas legales, ya se hizo lo que se tenía que hacer, no pienso entrar en ese juego”, añadió.

Novia de Julián Gil le envía mensaje Marjorie de Sousa

Para finalizar, afirmó que no tiene ningún tipo de resentimiento contra Marjorie de Sousa. Por el contrario, confía en su labor como madre y en que llegará el momento del reencuentro con su pequeño.

“Que me ponga la condición que sea, que me diga qué es lo que hay que hacer porque todo depende de ella. Sé que va a pasar y lo ideal es que sea pronto. Todo depende de que se ablande el corazoncito de la mamá y que llegue el momento, yo estoy listo“, detalló.