Drew Barrymore explica las razones detrás de su retiro de la actuación

Drew Barrymore, una de las figuras más icónicas de Hollywood desde su infancia, ha revelado los motivos que la llevaron a alejarse de la actuación, un mundo que ha definido gran parte de su vida.

La actriz, quien ahora está al frente de su exitoso programa de televisión “The Drew Barrymore Show”, compartió detalles de esta decisión en una entrevista reciente con AARP the Magazine.

Para Drew, la prioridad en su vida cambió radicalmente cuando llegó a los 40 años. “No estaba aprendiendo a ser una persona sana e independiente ni a convertirme en la madre que siempre soñé ser”, afirmó. Según explicó, dedicar largas horas a los rodajes significaba sacrificar tiempo valioso con sus hijas, Olive y Frankie, fruto de su matrimonio con Will Kopelman. “Interpretar a otras personas no me ayudaba en ese momento de mi vida. Decidí que no quería perder más horas lejos de mis niñas”, confesó.

El divorcio de Barrymore en 2016 también marcó un punto de inflexión. Recordó esa etapa como una de las más difíciles de su vida: “Mi sueño de una familia unida se desmoronaba, y no sabía cómo seguir adelante. Había crecido muy rápido, pero en ese momento me sentía perdida, sin una dirección clara”. Sin embargo, encontró la fuerza en sus hijas para superar la adversidad: “Gracias a Dios, logré levantarme porque ellas me necesitaban”.

La carrera de Drew comenzó a los seis años con su icónico papel en “E.T.” y continuó con éxitos como “Los ángeles de Charlie” y “50 primeras citas”. No obstante, la actriz asegura que interpretar personajes ya no resuena con ella. En una entrevista anterior, admitió: “Simplemente, necesito ser yo misma. En este momento, actuar no es algo emocionalmente disponible para mí”.

Hoy, Barrymore parece sentirse plena en su rol como conductora y madre. Aunque no descarta regresar a la actuación algún día, su enfoque actual está en disfrutar su vida tal como es: auténtica, equilibrada y profundamente conectada con su familia.

