Miembro del equipo de Crawford confirma fecha de pelea con Canelo

Bernie ‘The Boxer’ Davis, entrenador y miembro del equipo de Terence Crawford, confirmó que la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el campeonato unificado de peso supermediano ya es un hecho y que se realizará el 13 de septiembre.

En una entrevista con FightHype, Davis confía en que Crawford saldrá victorioso de este merecido combate, aunque reconoce que Canelo Álvarez es un gran peleador y será un desafío muy difícil.

“Está hecha. El 13 de septiembre lo espero con ansias. Crawford vs. Canelo. Como dije, Crawford vs. Canelo está confirmado. Crawford vs. Canelo, no al revés. El equipo de Crawford se mantiene firme. El libra por libra, el mejor del mundo. Pronto será el campeón mundial de peso supermediano”, dijo.

Canelo Álvarez podría pelear con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

“Nos enfrentamos a duros rivales y los vencemos. Así que ahora es Canelo Álvarez, un pegador duro, con un coeficiente intelectual del mismo calibre y una leyenda. Esos eran los únicos desafíos que Crawford buscaba, y era lo correcto. Nos merecíamos este desafío de estar en el gran escenario en una megapelea, en una superpelea, en lo que llamamos una batalla de David contra Goliat”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de gran parte de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez está negociando con Alalshikh un acuerdo de tres peleas y una de ellas será ante Crawford. Además, de acuerdo con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- el mexicano se reunirá con él para planificar una disputa de unificación.

Turki Alalshikh confía en que pronto se darán buenas noticias sobre el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

