Terence Crawford sobre pelea con Canelo: No me preocupa el peso

Terence Crawford comentó que no le preocupa para nada el peso para la posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez la división de peso supermediano y que está planificada para el mes de septiembre.

En declaraciones a BoxingScene, Crawford cree que se sentirá excelente en las 168 libras y afirmó que estará preparado para cuando llegue el momento de enfrentarse cara a cara con Canelo Álvarez.

“Me voy a sentir muy bien (en 168). No necesito preocuparme por el peso. Sé que me voy a sentir muy bien. Tengo muchas cosas para las que prepararme. Eso es parte del boxeo: (cumplir) los hitos que debes alcanzar. Vamos a estar bien preparados cuando llegue ese momento”, dijo.

Canelo Álvarez podría pelear con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

“De eso se trata un gran boxeador: ponerse a prueba contra todo pronóstico. La gente dice: ‘Eres demasiado pequeño’ o ‘Te superan’ o ‘No deberías estar en el ring con este tipo de peleadores’. Ahí es cuando los grandes peleadores rinden al máximo”, comentó.

Según algunos reportes de periodistas, la posibilidad de que el duelo entre ambos se dé ha aumentado y se maneja el 13 de septiembre como la posible fecha para que el tapatío y Bud Crawford suban al ring.

Si este duelo se llegase a concretar, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Por ahora, Canelo Álvarez está negociando con Alalshikh un acuerdo de tres peleas y una de ellas será ante Crawford. Además, de acuerdo con William Scull -campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)- el mexicano se reunirá con él para planificar una disputa de unificación.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

