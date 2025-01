Alcalde de Pittsburgh se niega a cooperar con arrestos de inmigrantes llevados a cabo por el ICE

Edward C. Gainey, alcalde de Pittsburgh, se rehúsa a que su administración apoye a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes sin la documentación necesaria para acreditar su estancia en el territorio estadounidense.

Siguiendo la misma senda de sus compañeros de partido Michelle Wu, alcaldesa de Boston; Mike Johnston, alcalde de Denver; Brandon Johnson, alcalde de Chicago; quienes se niegan a apoyar las redadas del ICE con fines de deportación de inmigrantes, el demócrata Ed Gainey también descarta que, en Pittsburgh, se respalde la política impulsada por Donald Trump para resolver el fenómeno migratorio.

“No voy a trabajar con ICE. Mi administración no trabajará con ICE, pues no va a acabar con la situación de una política migratoria fallida. No lo va a lograr.

Lo que va a hacer es crear más situaciones para que la gente se sienta asustada, para que no se sienta segura y haga cosas que normalmente no haría”, señaló para el Club de Prensa de Pensilvania.

El alcalde de Pittsburgh se ha puesto bajo la mirada del zar fronterizo Tom Homan quien está dispuesto a encerrar a los funcionarios que se opongan al arresto de inmigrantes en sus ciudades. (Crédito: Gene J. Puskar / AP)

Durante una entrevista previa, concedida a la filial de la cadena de televisión CBS News en Pittsburgh, el alcalde afroamericano advirtió que la ciudad que administra continuará acogiendo a los inmigrantes y le recomendó a la presidente trabajar en una legislación que regularice la situación de los millones de personas a quienes ahora está tratando de deportar a sus naciones de origen.

“Hay que cambiarlo a través de la legislación. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Dónde está el deseo de hacerlo bien?

Queremos asegurarnos de que los inmigrantes que están aquí se sientan bienvenidos, que sepan que deseamos brindarles servicios; no queremos odio, división o maldad”, subrayó.

Sin embargo, con el respaldo o no del alcalde de Pittsburgh, los arrestos de inmigrantes continuarán en marcha bajo la supervisión del zar fronterizo Tom Homan.

El expolicía neoyorquino ha dicho no preocuparse ante la falta de apoyo de los responsables de las ciudades santuario, entre ellos Mike Johnston, alcalde de Denver.

“Me parece chocante que cualquier alcalde de la ciudad diga que no quiere que se eliminen las amenazas a la seguridad pública de sus vecindarios.

Con respecto al alcalde de Denver, estamos de acuerdo en una cosa: él está dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a meterlo en la cárcel”, advirtió.

