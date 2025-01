Año Nuevo Chino 2025: qué rituales hacer para tener suerte

Si te has preguntado cómo se prepara la cultura oriental para recibir el Año Nuevo Lunar, la respuesta se encuentra en los rituales tradicionales.

El Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de Primavera, es la celebración más importante para los orientales.

El 29 de enero damos la bienvenida al Año de la Serpiente de Madera y se cree que este ciclo trae sabiduría, transformación y renovación.

¿Qué significa el Año de la Serpiente de Madera?

En el zodiaco chino, cada año está representado por uno de los 12 animales, que a su vez están influenciados por uno de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua).

2025 es el Año de la Serpiente de Madera, una combinación que ocurre solo cada 60 años.

La Serpiente en el Horóscopo Chino representa sabiduría, intuición y transformación; el elemento madera aporta flexibilidad, creatividad y crecimiento.

Las personas nacidas bajo esta combinación son reflexivas, responsables y elegantes, con una gran capacidad para adaptarse y crecer.

El Año de la Serpiente de Madera es ideal para realizar cambios positivos, establecer nuevas metas y aprovechar oportunidades.

Rituales para el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino no es solo un día de celebración; implica semanas de preparativos llenos de rituales diseñados para atraer buena fortuna.

A continuación, reseñamos algunos de los más importantes para atraer la suerte y la prosperidad, según artículos de sitios como TheChineseZodiac.org y colaboradores del sitio Vocal Journal.

Limpieza profunda de la casa

Antes de que llegue el Año Nuevo, las familias realizan una limpieza a fondo de sus hogares para eliminar la mala suerte acumulada y dar espacio a la buena fortuna.

Importante: esta limpieza debe completarse antes del día de Año Nuevo, ya que barrer o limpiar durante los primeros días del año puede “barrer” la buena suerte.

Decoraciones con rojo

El color rojo es el protagonista de esta festividad, simbolizando alegría, prosperidad y protección contra los malos espíritus.

Faroles rojos: colocados en puertas y calles para iluminar el camino hacia la buena fortuna.

Coplas de primavera: poesías auspiciosas escritas en papel rojo, decorando las entradas de las casas.

Recortes de papel: diseños intrincados que representan animales, flores y símbolos de buena suerte.

Los recortes en rojo simbolizan la suerte en el Año Nuevo Chino. Crédito: Shutterstock

Tradiciones del Año Nuevo Chino

La víspera del Año Nuevo es el momento más esperado, donde las familias se reúnen para una cena especial llena de platos simbólicos que auguran un buen año.

Cena de reunión familiar

Cada platillo servido tiene un significado especial:

Rollitos de primavera: representan riqueza y felicidad. Su forma alargada y dorada evoca lingotes de oro, atrayendo prosperidad.

Fideos largos: simbolizan longevidad y alegría. Durante el Año de la Serpiente, comerlos sin cortarlos asegura una vida larga y plena.

Pescado entero: representa abundancia y éxito. Servirlo entero, con cabeza y cola, asegura continuidad en la fortuna.

Naranjas y mandarinas: asociadas con el oro y la buena suerte, son un imprescindible en la mesa y como regalo.

Tortitas de arroz: su textura pegajosa simboliza el progreso y la unión familiar.

Sobres rojos (Hongbao)

Un gesto de bendición es entregar sobres rojos llenos de dinero a los niños y jóvenes de la familia, deseándoles riqueza y buena fortuna.

Quedarse despierto hasta tarde

Las familias permanecen despiertas hasta la medianoche para recibir el año nuevo y ahuyentar a los malos espíritus, asegurando un comienzo lleno de energía positiva.

El primer día del Año Nuevo Chino

El primer día del nuevo año está dedicado a visitar familiares y amigos para intercambiar buenos deseos.

Vestir ropa nueva

Se usan prendas nuevas, preferiblemente en tonos brillantes como el rojo, para simbolizar un nuevo comienzo y atraer la buena suerte.

Se evitan tabúes

En los primeros días del año, se evitan ciertas acciones para no atraer mala suerte como no barrer ni limpiar, para no “retirar” la fortuna.

Además, se dejan de usar objetos afilados, como cuchillos o tijeras, que simbolizan rupturas.

Prepárate para recibir el Año Nuevo con optimismo, siguiendo estos rituales llenos de significado y energía positiva. ¿Ya tienes listos tus faroles rojos y tu cena de reunión?

