Eduardo Santamarina narró los momentos que vivió tras un incendio en plena locación

Tremendo momento de pánico vivieron Eduardo Santamarina y varios actores del melodrama “Juegos de Pasión y Poder” mientras se encontraban filmando en locación luego de que se registrara un incendio en dichas instalaciones. ¿Cómo reaccionaron? Sigue leyendo para enterarte.

En una reciente entrevista con el programa “Hoy”, el esposo de Mayrín Villanueva habló del incidente que tuvo lugar en una de sus jornadas de grabación fuera de los foros. Y argumentó que si bien no estuvo cara a cara con el fuego, se trató de un momento de suma tensión.

“Sí estaba ese día, sí tuve llamado, sí me bajaron, porque estaba a punto de entrar a escena. Me dicen: ‘Hay que evacuar el edificio porque hay un incendio’“, dijo ante las cámaras del matutino.

De acuerdo con Eduardo Santamarina, en un principio el incidente parecía no haber sido de cuidado. No obstante, el testimonio de sus compañeros de escena confirmó que de no haber evacuado con rapidez, podría haberse convertido en una tragedia.

“Empiezo a ver a mis compañeros, me empiezan a mostrar los videos del famosos cubo de la escalera, porque ahí fue donde se armó el caos (…) Estuvo terrible. Fue un gran susto“, complementó.

Para concluir su charla con la prensa, el protagonista de melodramas como “Yo amo a Juan Querendón” y “La Desalmada” se dijo agradecido de la rápida respuesta de la producción, así como la cooperación del elenco para evacuar las instalaciones.

“Gracias a Dios no pasó a mayores, por eso me refiero a que no hubo una tragedia que lamentar“, expresó aliviado el galán de la pantalla chica.

