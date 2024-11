Eduardo Santamarina le envía un mensaje al ex de Mayrín Villanueva

El nombre de Eduardo Santamarina encabeza los titulares luego de que este diera respuesta a las recientes declaraciones de Jorge Poza, ex pareja de su esposa Mayrín Villanueva y padre de los jovenes Romina y Sebastián, a quienes el actor mexicano ha visto crecer durante su matrimonio con la histrionisa.

Y es que recordemos que el pasado mes de agosto, el periodista ofreció una entrevista a TVNotas en la que aseguró que a pesar del cariño y apoyo que ha mostrado a sus hijos, para el no existe el rol de una segunda figura paterna.

“El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo“, dijo en su momento.

A varios meses de esta declaración, Eduardo Santamarina rompió el silencio al respecto y destapó cuál es su postura, asegurando que desde que decidió unir su vida a la de Mayrín tenía muy claro que serían una familia compuesta y las distinciones estarían fuera de la mesa.

“Cuando vienes de relaciones así, la pregunta siempre es ¿Cómo se sentirán mis hijos?, ¿Cómo se llevarán? En nuestro caso todo surgió maravilloso”, expresó en un encuentro reciente con la prensa.

Si me preguntas, ¿Cuántos hijos tengo?, siempre diré que cinco" Eduardo Santamarina – Actor

Asimismo, el protagonista de historias como “Yo amo a Juan Querendón” y “La Desalmada” aclaró que si bien respeta la manera de pensar de Jorge Poza, él se considera un padre para Romina y Jorge, pues los conoció desde muy pequeños.

“Cada quien tiene derecho y es muy respetable, yo no tengo nada qué decir al respecto, a mí me dices: ‘¿Cuántos hijos tienes?’ y para mí son cinco hijos, tras varones y dos mujeres, punto, se acabó, no hay de otra“, dijo contundente.

Para el veracruzano esta dinámica familiar funciona en ambas direcciones, ya que cuando conoció a Mayrín Villanueva, ya era papá de los mellizos Eduardo y Roberto, producto de su matrimonio con Itatí Cantoral. Mientras tanto, producto de su matrimonio, los famosos comparten a Julia, su única hija en común.