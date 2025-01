Juan José Origel dice que Frida Sofía no era la nieta favorita de Silvia Pinal

Juan José Origel desmintió los comentarios publicados en redes sociales por personas que aseguran que la nieta preferida de Silvia Pinal era Frida Sofía, por lo que ésta recibiría una gran parte de la fortuna de la actriz.

Entrevistado en el aeropuerto de la Ciudad de México, el conductor dio detalles sobre la relación que tenía con la diva del cine mexicano: “Todavía no lo abren (el testamento), además yo sé muchas cosas, nomás que nunca las voy a decir. La señora me platicaba muchas cosas. Estaba leyendo en el teléfono que decían que la consentida era Frida Sofía. A mí la señora siempre me decía que Michellita era su consentida”.

Origel aseguró que Silvia Pinal siempre le daba a Michelle Salas (hija de Luis Miguel) todo lo que le pedía: “Y si decían que Michelle se llevaba las bolsas y todo, la señora (Pinal) le daba todo. A mí me consta que la adoraba”.

Los reporteros le preguntaron a Pepillo cuál sería la razón por la que la actriz prefiriera a Michelle Salas por encima de sus otras nietas; él piensa que era por el trato constante que ambas mantuvieron: “Porque la veía más. (Michelle) iba más allá (a casa de Silvia Pinal); Frida, como se fue a Estados Unidos, pues desde hace mucho no se veían tanto”.

“Yo siento que Frida, ella misma se retiró”, dijo Juan José. “Al ver las cosas como estaban, ha de haber dicho: ‘Mejor me retiro y vivo sola y a gusto allá, sin que nadie me esté molestando’. Eso es lo que pienso. Pobre muchacha, la verdad, porque no le ha ido del todo bien”. Finalmente, el conductor deseó que la herencia de Silvia Pinal sea justa, y que se reparta entre todos los integrantes de la familia: “Esperemos que la señora haya sido “pareja””.

