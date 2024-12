Se revela el motivo por el que Silvia Pinal se habría distanciado de Juan José Origel

Luego de que Juan José Origel señalara a Sylvia Pasquel y a Iván Cochegrus como los responsables de su alejamiento con Silvia Pinal, ahora el actor Carlos Ignacio dio su versión de por qué la última diva del cine mexicano, en sus últimos años de vida, no estuvo cerca del periodista.

Aseguran que hijo de Silvia Pinal ya le hizo cambios a la casa de la fallecida actriz

Entrevistado para el programa “Todo Para La Mujer”, el comediante dijo que hubo un enfrentamiento en 2022: “Ella le pidió al productor, a Iván, que quería volver al teatro, y a él se le ocurrió un hacer un cuento para una obra de teatro. Entonces Silvia le pidió que yo la dirigiera, y le escribí un cuento basándonos en La Caperucita Roja, especialmente para Silvia, porque dije: ‘¡Hombre, cómo una estrella de su magnitud va a ser una escenita!’, porque la anécdota del lobo y la abuelita es muy corta en el cuento. Entonces se me ocurrió inventar un personaje de la abuela interactiva, simpática, que cantaba. Y estábamos en esa comida cuando Pepillo dijo: ‘No Silvia, tú no debes de hacer eso, porque ya estás muy grande y es degradante que vuelvas al teatro así'”.

Iván Cochegrus expone la “traición” de Juan José Origel a Silvia Pinal

En la obra de teatro “Caperucita, ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?” Carlos Ignacio no sólo fungía como escritor, sino también como director de escena. Él recordó cómo le reclamó a Origel los comentarios que hizo: “Entonces yo le dije: ‘No puedes hablar de eso si no tienes idea de lo que se trata el cuento, ni cómo está hecho’, porque presentábamos a Silvia como la estrella que era, y ahí empezó la discusión con ellos. Yo me tuve que ir porque tenía una grabación”.

El actor recordó también cómo Juan José se enojó, porque al despedirse de la actriz la llamó “comadre”: “Pepillo decía: ‘¡Ah, ahora resulta que son compadres!’, y entonces le dije: Yo sí soy compadre de a de veras, porque (Silvia) es la madrina de mi hijo de bautizo, y madrina mía, de bodas. Fue mi testigo junto con Tulio (Hernández), fueron mis padrinos de boda civil, y cuando nació mi hijo le pedí que fuera su madrina, y Silvia, con esa sencillez, dijo que sí”.

Cuándo Woodside preguntó si el motivo del enfrentamiento fue porque Origel se oponía a que Pinal hiciera la obra, Carlos Ignacio contestó: “Sí, decía que no (la hiciera), que ella era una estrella, que no se degradara haciendo la obra de teatro. Que además, todo el mundo iba a decir que ya estaba muy grande y muy acabada. Aparte, en ese momento Silvia todavía estaba espléndida, y ahí está el documento de las pocas funciones que pudo hacer. Se veía muy bien todavía”.

El actor también recalcó que aunque el gran intercambio de palabras fue entre Origel y Cochegrus, él también defendió su creación: “La gran discusión era con Iván, que era el productor. Iván defendió su proyecto y obviamente yo defendí el mío, porque el cuento era invento mío”.

Carlos dijo que cuando se fue del lugar el conflicto continuaba, y que desde entonces no volvió a ver al periodista acompañando a Silvia Pinal: “(Origel) le decía que ya estaba muy grande (a Silvia) y que ya no la deberíamos de presentar, porque éramos unos explotadores. Yo no estuve ya al final de la discusión porque me tuve que ir, y ahí fue la última vez que los vi juntos”.

Sigue leyendo: