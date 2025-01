Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lidera redada de ICE en Nueva York

La nueva secretaria de de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo su primera aparición pública liderando una redada migratoria en Nueva York, junto a oficiales de diversas agencias, incluida la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Vamos a sacar las bolsas de basura de la calle”, fue la expresión que Noem grabó en un video compartido su cuenta oficial como funcionaria federal, luciendo un chaleco de asalto de ICE.

El operativo en la ciudad de Nueva York comenzó a las 7:00 a.m., según los reportes de varias agencias, incluida la oficina de la DEA en el estado, los agentes especiales de migración o HSI y oficiales de AFT.

Aunque fueron varios equipos especiales los que participaro en las redadas, según el reporte oficial las detenciones en este operativo estuvieron enfocadas a personas con récord criminal.

Entre los detenidos se reportó el arresto de Anderson Zambrano-Pacheco, uno de los líderes de la pandilla Tren de Aragua, originaria de Venezuela.

Zambrano-Pacheco habría operado principalmente en Colorado, donde incluso se le relaciona con el ataque a un complejo de apartamentos en la ciudad de Aurora, que durante la campaña del presidente Donald Trump dio el nombre al “Operativo Aurora” contra inmigrantes.

ICE no ha hecho oficiales las cifras de detenidos y si efectivamente todos son gente con récord criminal.

Luego de participar en el operativo en Nueva York, Noem ofreció su primer mensaje en Washington, D.C., ante empleados del DHS.

“Tenemos algunos desafíos, y el mundo es un lugar peligroso, y tenemos gobiernos extranjeros peligrosos y malvados que quieren derribarnos”, afirmó. “Seremos la primera línea de defensa para cualquiera que esté en el territorio estadounidense. Haremos todo lo que podamos para proteger al pueblo estadounidense. Tenemos jurisdicción sobre las personas que viven aquí, las personas que se van de aquí y las personas que vienen aquí”.

La polémica de NYPD

Aunque en las fotografías que compartió la DEA no aparecen agentes del Departamento de Policía de Nueva York, la agencia confirmó que algunos agentes especiales participaron en el operativo, pero en un comunicado posterior se buscó matizar la colaboración.

“De conformidad con la ley de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, el Departamento de Policía de Nueva York no participa en la aplicación de las leyes de inmigración civil, no colabora de ninguna manera con la aplicación de las leyes de inmigración civil ni permite que se utilicen recursos del Departamento en relación con la aplicación de las leyes de inmigración civil”, afirmó un portavoz del NYPD.

Horas después del operativo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, afirmó que mantendrá la colaboración con autoridades federales para detener a personas con récord criminal, siguiendo la segunda parte de la postura de NYPD.

“El Departamento continúa trabajando a diario con las agencias federales de aplicación de la ley en relación con una amplia gama de investigaciones penales”, dice el comunicado. “En particular, el Departamento participa en grupos de trabajo con una variedad de agencias federales de aplicación de la ley que investigan violaciones de la ley penal federal”.

La fiscal general del estado, Letitia James, publicó en X, antes Twitter, que su oficina monitorea las acciones de ICE.

“Mi oficina está al tanto de la creciente presencia del ICE en la ciudad de Nueva York. Estoy monitoreando la situación para asegurarme de que se respeten nuestras leyes y que no se violen los derechos de las personas”, escribió James.

Organizaciones civiles en alerta

Desde hace una semana, varias organizaciones civiles, como Make the Road New York y la New York Immigration Coalition (NYIC) han alertado sobre mayor presencia de ICE en el estado, pero principalmente en la ciudad, para ejecutas el plan de deportaciones masivas de Trump, liderado por el zar de la frontera, Tom Homan.

Las organizaciones advierten sobre los alcances de la orden ejecutiva “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, que ordena a las autoridades de inmigración detener a las personas que se encuentren sin papeles en el país.

Aunque la Administración Trump había dicho que se enfoca en personas con “récord criminal”, Homan y otros funcionarios indicaron que se detendrá a cualquier inmigrante indocumentado.

“Esto aumentará drásticamente el número de personas en las instalaciones del ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza, que a menudo tienen condiciones crueles e inhumanas”, advirtió NYIC. “Además, a las personas detenidas por motivos de inmigración no se les garantiza el acceso a un abogado ni a otras protecciones previstas para las personas en el sistema legal penal”.

