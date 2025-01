Alicia Machado reafirma su postura ante polémico video de Selena Gomez

Alicia Machado se mantiene en el ojo del huracán debido al comentario que dejó en un video donde Selena Gomez expresó su tristeza por la deportación de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Y aunque dicha controversia parecía haber dado tregua, la ex reina de belleza volvió a dar de qué hablar al reafirmar su postura en contra de la cantante en una de sus más recientes apariciones públicas. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue hace apenas unos días cuando la ganadora de “La Casa de los Famosos” se vio señalada por un presunto mensaje en el que criticó su manera de dar visibilidad a la ola de deportaciones que están ocurriendo en el país norteamericano.

“Muchacha pende**! Ya póngase a estudiar español y al gym mija, al gym, te mando mis proteínas @aliciamachadodietplan aburre jessy @selenagomez”, escribió en su momento Alicia Machado.

Sin embargo, la polémica retomó fuerza luego de que la ex Miss Universo visitara el programa “La Mesa Caliente” y recalcara su descontento contra la mexicoamericana, argumentando que siempre se ha mantenido en un papel de “víctima”.

“Yo hice el comentario. Soy una persona normal como todos, veo las redes sociales y actúo como una persona normal. La mando al Gym porque me pasó a mi y ya lo superé hace 29 años, no puedes vivir constantemente con una actitud de víctima y eso me molestó de ella, siempre está enferma“, declaró al ser cuestionada por una de las conductoras del programa.

Alicia Machado no dudó en recordar los obstáculos a los que ella misma se ha enfrentado a nivel de salud, sentenciando que esto no es razón para tomar una postura “de víctima”: “Mi amor, yo tuve cáncer de mama, tengo 7 operaciones de seno, una condición médica de fribomialgia crónica, tuve problemas del riñón, tuve diabetes, tengo una cesárea, sobreviví a desórdenes alimenticios y me hicieron bullying“, complementó.

Para finalizar, la venezolana lanzó un contundente mensaje en el que hizo alusión a las críticas que la histrionisa recibió por su participación en la cinta ‘Emilia Pérez’: “Selena es una estrella, yo lo que dije y escribí es lo que quería decir. Ya deje la lloradera, póngase a estudiar español para que no vuelva a hacer el ridículo”, sentenció.

