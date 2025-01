Alicia Machado conforma su equipo ideal para “La Casa De Los Famosos All-Stars”

Faltan pocas semanas para el estreno del reality show “La Casa De Los Famosos All-Stars”, y Alicia Machado, ganadora de la primera temporada, está lista para la competencia. Ella fue invitada al programa “Pica y Se Extiende”, donde armó un equipo de los artistas que le gustaría ver conviviendo.

La ex Miss Universo comenzó proponiendo a Kimberly Flores, pues dijo que “la gente merece tener una segunda oportunidad”; también a Wendy Guevara, ya que “la audiencia de Estados Unidos ya está preparada para tener a una persona tan valiente”.

Con el buen humor que la caracteriza, Machado incluyó en el grupo al cantante Pablo Montero, de quien es gran amiga: “Le caería muy bien estar en “La Casa De Los Famosos” sin andar por ahí mujereando ni chupando”. Y sobre el actor y modelo Clovis Nienow, dijo que sólo lo aceptaría en la casa si ella estuviera, “porque afuera los puedo conquistar”. De inmediato los conductores le dijeron a Alicia que Nienow tiene actualmente pareja, a lo que ella comentó: “Pero tiene novia, y no está casado”.

Tanto de Osmel Sousa como de Laura Bozzo Alicia comentó que le encantaría verlos de nuevo, pero en las galas, como panelistas. La bella venezolana optó por no incluir en su equipo ideal a Roberto Romano (“porque es un gran actor”), pero sí a Dania Méndez, Manelyk González, Mayeli Alonso y al polémico Rey Grupero.

Por último, Alicia Machado dijo que no le gustaría ver en el reality show a La Divaza, a Natalia Alcocer y a Niurka; sobre esta última fue muy clara al decir: “Yo a esta señora la verdad no, qué pena. Creo que la comunidad cubana en Estados Unidos ya no merece un representante así”. “La Casa De Los Famosos All-Stars” se estrenará el 4 de febrero.

