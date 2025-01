Aprovechar al máximo tus días de vacaciones mejorará tu salud

A medida que se acerca el 2025, muchas personas ya están planeando cómo aprovechar sus días libres. De hecho, aproximadamente el 12 % de los estadounidenses han decidido viajar más en el próximo año, y algunos expertos en la industria del turismo han denominado el 2025 como “el año de las escapadas largas”. Sin embargo, más allá del destino elegido, un nuevo estudio revela que la forma en que se disfruta de las vacaciones puede marcar una diferencia significativa en el bienestar y la salud general de los viajeros.

Investigadores de la Universidad de Georgia analizaron 32 estudios en nueve países y encontraron que las vacaciones tienen un impacto más positivo en la salud mental y el bienestar de lo que se pensaba. Sus hallazgos, publicados en el Journal of Applied Psychology, destacan la importancia de desconectarse completamente del trabajo y participar en actividades físicas durante el tiempo libre. Ryan Grant, autor principal del estudio y estudiante de doctorado en psicología, explicó que muchas personas sienten que no pueden permitirse un descanso debido a la presión laboral y el temor a perder oportunidades de ascenso. Sin embargo, su investigación demuestra que quienes toman descansos adecuados no solo experimentan mejoras en su bienestar, sino que también rinden mejor en sus trabajos cuando regresan.

Grant enfatizó la necesidad de intercalar períodos de trabajo intenso con momentos de descanso profundo. “Creemos que trabajar más es mejor, pero en realidad rendimos mejor si nos cuidamos”, señaló. Uno de los hallazgos clave del estudio es que las personas que realizan actividades físicas durante sus vacaciones experimentan niveles más altos de restauración y bienestar. Desde caminar por la playa hasta practicar deportes acuáticos como el esnórquel, cualquier actividad que aumente la frecuencia cardíaca puede tener beneficios significativos. Según Grant, estas experiencias no solo mejoran la salud física, sino que también proporcionan recuerdos positivos que pueden elevar el estado de ánimo a largo plazo.

Para quienes desean mantenerse activos incluso en vacaciones, un entrenador físico en Florida recomienda llevar bandas de resistencia y realizar entrenamientos cortos de 10 minutos. Su rutina incluye ejercicios como planchas en movimiento, caminatas de araña y estiramientos dinámicos, además de ejercicios focalizados en la parte interna del muslo, como sentadillas cosacas y flexiones de cadera. Según el entrenador, dedicar solo unos minutos al día a la actividad física puede marcar la diferencia en la forma en que una persona se siente al final de sus vacaciones.

Por otro lado, uno de los errores más comunes que puede arruinar los beneficios del tiempo libre es mantenerse conectado con el trabajo. Aunque revisar correos electrónicos o responder llamadas puede parecer inofensivo, Grant advierte que esto puede anular los efectos restauradores de las vacaciones. “Si no estás en el trabajo pero sigues pensando en él, es casi como si nunca hubieras salido de la oficina”, afirmó. Su estudio encontró que las personas que lograron desconectarse completamente del trabajo durante sus vacaciones mostraron una mayor mejora en su bienestar en comparación con aquellas que seguían involucradas en temas laborales.

Para garantizar un descanso efectivo, un psicólogo clínico recomienda establecer límites claros antes de salir de vacaciones. Esto puede incluir notificar a los compañeros de trabajo sobre la ausencia, establecer respuestas automáticas en el correo electrónico y silenciar notificaciones en el teléfono. También sugiere planificar actividades que mantengan a la persona ocupada y comprometida con su entorno, lo que ayuda a reducir la tentación de revisar asuntos laborales.

A medida que se aproxima el nuevo año, aquellos que planean viajar deberían considerar no solo el destino, sino también la forma en que aprovecharán su tiempo libre. Participar en actividades físicas y desconectarse por completo del trabajo no solo hará que las vacaciones sean más placenteras, sino que también contribuirá a un mejor bienestar a largo plazo.