Dos mexicanas triunfan en Sundance con sus cortos “Trokas Duras” y “Como si la tierra se las hubiera tragado”

PARK CITY, Utah – “Por una perspectiva visionaria y un enfoque narrativo visual impresionante que crea un retrato inequívocamente poderoso e íntimo, el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Ficción en EE.UU. es para Trokas Duras, dirigido por Jazmin García”.

Así se anunció la noche del martes en el festival de Sundance el premio a una mexicana que recientemente se mudó a Los Ángeles y quiso contar una historia sobre los jornaleros de California a través de sus camionetas, sus “trokas”.

Jazmin García, en el centro, con su premio a Mejor Corto de Ficción en Estados Unidos. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

“Trokas Duras” es un corto que nos lleva de viaje a través de los paisajes interiores de los sueños de un jornalero, su realidad en Los Ángeles y lo que significa “cuando un grupo de personas relegadas al servicio de otros trabaja para su propia elevación del cuerpo y el espíritu”.

“Las trokas tienen la capacidad de cargar los sueños”, comentó la joven cineasta.

García espera que el premio ayude a dar visibilidad al trabajo de los jornaleros: “Estoy muy orgullosa porque es algo que puedo regresar a Los Ángeles y enseñar a los jornaleros, a la comunidad migrante que ayudó tanto en este proyecto. Enseñarles que sus historias son muy importantes y muy bellas, y merecen ser celebradas”.

Una escena de “Trokas Duras”, de Jazmin García. Crédito: Tehillah De Castro / Sundance Institute | Cortesía

El reparto de “Trokas Duras”, que tuvo su estreno mundial en Sundance, lo componen Benjamin Benji Moreno, La Chapis, El Barrio, Luis Valentan, Elmer Mayorga y Tricia Sarmento.

Mejor Corto de Animación para Natalia León

García no fue la única mexicana que se llevó un premio en este festival de Sundance. El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Animación fue para Natalia León por “Como si la tierra se las hubiera tragado”, una película sobre la violencia contra las mujeres en México.

“Por un enfoque inmersivo y profundamente íntimo sobre una epidemia trágica, utilizando el arte de la animación de maneras sorprendentes y conmovedoras”, fueron las razones que dio el jurado para otorgar el premio a León.

A still from Como si la tierra se las hubiera tragado by Natalia León, an official selection of the 2025 Sundance Film Festival. Courtesy of Sundance Institute.

La trama de “Como si la tierra se las hubiera tragado” nos presenta a Olivia, una joven que vive en el extranjero y regresa a su ciudad natal en México con la esperanza de reconectar con su pasado. Pero en ese trance también recuerda la violencia que vio durante su infancia y que aún está presente hoy día.

“Me encantaría que este corto no fuera necesario, que esta violencia no existiera”, comentó León después de ganar el premio. “Pero por desgracia no es el caso. Si Sundance le puede dar la visibilidad al corto y a lo que está sucediendo en México, estoy muy feliz”.

El elenco lo componen Carolina Zárate Wall, Natalia León, GAYA, Rebeca Magdely Gonzalez Alfaro.

Gran Premio del Jurado a una historia sobre Palestina

El premio más importante de la noche fue para Theo Panagopoulos por la cinta británica “The Flowers Stand Silently, Witnessing”. El corto relata cómo un cineasta de ascendencia palestina radicado en Escocia descubre un archivo cinematográfico poco visto sobre las flores silvestres de Palestina y decide recuperar las imágenes.

El jurado le otorgó el premio “por un examen oportuno, urgente y hermoso del colonialismo, y por la emotiva recuperación de la historia a través del uso de material de archivo”.

