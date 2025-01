Anselmi debutó con el FC Porto, pero de la inhabilitación y el dinero nadie sabe

Mientras la directiva de Cruz Azul sigue esperando que las autoridades de la FIFA respondan ante la conducta que consideraron inapropiada del técnico argentino Martín Anselmi, este ya hizo su debut con el FC Porto al vencer 1-0 al Maccabi Tel Aviv y lograrsu boleto a los playoffs de la UEFA Europa League.

Una victoria “in extremis” con gol del español surgido de La Masía Nico González que permitió que la presentación de Anselmi fuera exitosa dejando atrás toda la polémica que representó su intempestiva salida de Cruz Azul, más allá de a quien le pueda asistir la razón.

¡VICTORIA DE ORO! 🐉



El Porto de Martín Anselmi logró la victoria gracias al gol solitario de Nico González, la cual mete a los Dragones a los Playoffs de la Europa League.

No fue el mejor partido de los Dragones, pero apareció González y las cosas le cambiaron diametralmente al equipo lusitano para colocar al FC Porto entre los 24 mejores de la Fase de Liga, que fue establecida esta temporada, para lograr el pase a la ronda preliminar de los octavos de final.

Anselmi de esta forma pasó de haber dirigido el duelo contra FC Juárez donde cayó con el Cruz Azul a estar dirigiendo en fase eliminatoria de una de las competiciones europeas como era la intención desde que llegó del director técnico argentino al utilizar como trampolín a la Liga MX.

La realidad es que el extécnico de la Máquina Celeste tendrá que trabajar horas extras, pues en el duelo contra los israelitas mostraron muchas carencias tácticas y estuvieron a punto de quedar fuera con la presión del Maccabi.

Porto se ubicó en la decimoctava posición de la Fase de Liga en la Europa League y ahora se medirá contra equipos de la talla del Ajax, Real Sociedad, Roma, Athletic de Bilbao y Manchester United entre los más connotados.

¿Anselmi puede ser inhabilitado?

Con respecto al conflicto jurídico que tiene Martín Anselmi con Cruz Azul, la directiva celeste tenía optimismo de que el técnico argentino no pudiera dirigir hasta que la FIFA resolviera el tema del reclamo legal por el incumplimiento en el pago de la cláusula de rescisión de contrato.

"Es una victoria muy importante. Nuestra primera victoria como staff en el fútbol europeo"





Pero el técnico apareció en el banquillo de los portugueses del FC Porto, sin que hubiera algún depósito o alguna instrucción de la FIFA a favor de los intereses de la Máquina que exige el pago de $5 millones de dólares ($100 millones de pesos aproximadamente), cuando en el entorno de los europeos dicen que el pago solo será de $3 millones de dólares ($60 millones de pesos aproximadamente)

La realidad de las cosas y más allá de todas las opiniones de especialistas en materia de justicia deportiva, es un hecho que hasta el momento el FC Porto se ha salido con la suya, sin que hayan mostrado el famoso documento donde firmó Iván Alonso aceptando los tres millones de dólares.

La queja de Anselmi contra Cruz Azul



Lo cierto es que Martín Anselmi ya realizó sus quejas sobre el comportamiento de la directiva de Cruz Azul y se dijo dañado en su imagen al estar faltando a la verdad de lo que en verdad aconteció entre ambas partes.

“Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron y aceptaron una propuesta del Porto, sin embargo cuando todo estaba listo, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron ante los medios”, afirmó

Nico González anota el primer gol de la era Martín Anselmi en el Porto.



El club portugués ya vence 0-1 al Maccabi Tel Aviv al 58'.





Mientras tanto, el técnico argentino Martín Anselmi debutará en la Primeira Liga contra el Río Ave en calidad de visitante, tratando de sumar una victoria, lo cual no consiguen desde el pasado 28 de diciembre.

