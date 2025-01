Dmitry Bivol asegura que no le interesa Benavídez vs. Morrell

Dmitry Bivol aseguró que no le interesa para nada lo que ocurra en la pelea entre David Benavídez y David Morrell Jr. este sábado 1 de febrero en Las Vegas porque está enfocado en su revancha con Artur Beterbiev.

En una entrevista con Fight Hub, Bivol fue muy honesto sobre lo que piensa de este enfrentamiento, pero comentó que está dispuesto a hacer una mandatoria con Benavídez o Morrell Jr. porque considera que es una buena pelea.

“No sé, y no me importa lo que vaya a pasar entre ellos, para serte honesto. Simplemente no me interesa. De Morrell no he visto ninguna de sus peleas. Para serte honesto no pienso mucho en su pelea, porque tengo mis propios asuntos con Beterbiev, pero entiendo que me pregunten qué es lo que sigue si gano esta pelea”, dijo.

David Benavídez y David Morrell se verán las caras este sábado. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Solo estoy enfocado en mi pelea, y ya después pensaré en mi futuro, quizás vaya al peso crucero o no, también hay otras peleas interesantes. Turki Alalshikh me dijo que quiere verme en crucero, o hacer la mandatoria con Benavídez o Morrell, y ambas son buenas peleas. Si tengo buenas ofertas para peleas que la gente esté interesada en ver, las tomaré, por supuesto”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez -quien se tomó el duelo personal- tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano y el cubano buscarán quedarse con el puesto de retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, duelo que se realizará el 22 de febrero.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dmitry Bivol quiere tomar venganza en esta segunda pelea con Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

