Alcalde de Chicago es señalado por presuntamente recibir indebidamente costosos regalos

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, está envuelto en un escándalo a raíz de que un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de la ciudad lo señala por, presuntamente, haber recibido costosos regalos de diseñadores, los cuales no declaró.

En las 12 páginas que integran el informe, se indica que, el 8 de noviembre de 2024, sin previo aviso, personal de la OIG acudió al quinto piso del Ayuntamiento de Chicago y solicitó acceso a la sala de regalos con el objetivo de efectuar una inspección sobre la manera cómo se almacenan los regalos que recibe la ciudad.

Otra finalidad de la visita consistía en auditar los obsequios y revisar los controles de acceso a la sala de regalos.

Asimismo, se menciona que en el lugar los miembros del OIG fueron recibidos por agentes de la policía de Chicago y después de identificarse explicando la razón de su visita, primero les pidieron aguardar.

Posteriormente, personal de más alto rango en la oficina les indicó que, por instrucciones de un abogado, no se le permitiría el acceso a la sala de obsequios ese día, pues debían solicitar el acceso anticipadamente.

El escándalo que envuelve al alcalde de Chicago surge después de que él se ha negado a colaborar en el arresto de inmigrantes ordenado por la Casa Blanca. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

De acuerdo con un expediente, entre el 2 de febrero de 2022 y el 20 de marzo de 2024, en la oficina del alcalde de Chicago se registraron 380 donaciones, pero lo extraño es que cerca del 70% de ellas carecen de información sobre quién las hizo llegar.

Unas mancuernillas de la marca Hugo Boss, un bolígrafo Montblanc personalizado, una camiseta de la selección estadounidense de fútbol de 2023, un bolso de mano diseñado por Gucci, un bolso de Kate Spade y unos zapatos Carrucci, encabezan la relación de algunos artículos descritos en el informe OIG que, presuntamente, fueron dirigidos al demócrata de 48 años quien, desde 2023, funge como alcalde de Chicago.

La OIG señala en su informe que la divulgación de obsequios requerida por la Ordenanza de Ética Gubernamental (GEO) tiene como objetivo la transparencia.

Al respecto, Brandon Johnson negó que exista una sala de regalos en el Ayuntamiento y subrayó que los datos expuestos en el informe del OIG son erróneos, lo cual está dispuesto a demostrar brindándole todas las facilidades a su personal para que lo corrobore.

“Son regalos para la ciudad. Están registrados. La descripción de cómo se publicó este informe es errónea y, nuevamente, nos aseguraremos de que nuestro equipo les brinde el acceso que necesitan para que puedan ver los regalos que se le dan a la ciudad.

No creo que haya una sala, si la gente quiere hacer un recorrido por esta sala, me inscribiré porque nunca he estado allí”, enfatizó.

