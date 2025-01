Las tres posibilidades de DACA en tribunales

A pesar de varios años de litigios, el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es incierto, ya que podría tener tres rutas distintas, al menos en tribunales, explican expertos sobre el programa que protege actualmente a más de 500,000 Dreamers.

“Podría tomar diversas direcciones a partir de ahora. Una dirección es la Corte Suprema de Estados Unidos“, dijo Nina Perales, vicepresidenta de Litigios de MALDEF, una de las organizaciones que lideran los litigios.

Agregó que otra dirección sería que todo el pleno de la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito reconsidere una reciente decisión del 18 de enero, cuando confirmó la decisión de un Juez de Distrito de Texas, que calificó de ilegal la regla de DACA de 2022, aprobada por el gobierno de Joe Biden.

Esa decisión, sin embargo, permite que DACA se mantenga en todo el país, pero no en Texas, donde hay más de 90,000 inmigrantes protegidos con el programa.

La tercera dirección que el destino de DACA en tribunales puede tomar es que el juez de Distrito en Texas, Andrew Hanen, tomara una determinación distinta con base en peticiones de las partes, en este caso del Departamento de Justicia –como defensor del ahora gobierno de Donald Trump– y de los Dreamers y sus aliados litigantes.

“No puedo especular sobre las posiciones del Departamento de Justicia en el litigio”, dijo Perales en una conferencia de prensa esta semana.

Durante su primera administración, el presidente Trump buscó terminar con el programa creado por el expresidente Barak Obama en 2012, el cual ha protegido a más de 800,000 Dreamers, pero no tuvo éxito, ya que la Corte Suprema regresó el caso a tribunales menores, sin decidir si el programa era ilegal, como reclaman varios estados republicanos, incluido Texas.

Temor ante gobierno de Trump

El retorno de Trump a la Casa Blanca trajo nuevos retos para los defensores de DACA, pero también para los Dreamers, debido a las modificaciones administrativas que pudieran realizarse y al plan de deportaciones masivas que lidera el zar de la frontera, Tom Homan.

Los expertos consideran que los Dreamers con DACA están protegidos, porque justamente el programa evita que sean deportados, además de autorizarlos a trabajar, por ello sugieren renovar oportunamente tal protección.

Perales indicó que, si bien será ilegal DACA en Texas, el tribunal limita su decisión, incluyendo la posibilidad de que todos los Dreamers en otros estado renueven la protección.

“La decisión confirmó la parte de DACA que permite a los funcionarios federales clasificar a los beneficiarios de DACA como de baja prioridad para la expulsión y optar por no expulsarlos”, confirmó Perales.

En 2017, el entonces fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, apoyó el fin de DACA, un plan impulsado por la Administración Trump. Crédito: Susan Walsh | AP

Mala idea para Dreamers salir del país

Los Dreamers, así como otros inmigrantes bajo protecciones temporales, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), pueden solicitar a la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) un permiso especial para viajar al extranjero, pero los expertos consideran que no es buen momento hacerlo.

“La libertad condicional anticipada es el permiso que los beneficiarios de DACA necesitan obtener antes de viajar fuera de los EE.UU. y ahora mismo, bajo la administración de Biden, era un poco diferente, pero ahora todavía estamos evaluando si esa es una opción segura para la gente”, adelantó Hillary Li, abogada de Justice Action Center (JAC).

Li dijo desconocer si la Administración Trump autorizará regularmente este permiso de viaje para Dreamers, pero les recomendó consultar un abogado antes de aplicar por este documento.

“Lo que recomendamos que los beneficiarios de DACA consulten con un abogado antes de solicitar o viajar con libertad condicional anticipada en este momento, acotó Li.

Un giro con Trump Temor

Debido a que están protegidos, los Dreamers no deberían ser un objetivo de agentes de ICE a la deportación, pero las expertas reconocen que hay temor.

“Hemos visto una serie de órdenes ejecutivas que han salido a la luz”, dijo Deya Aldana, directora de Campaña de United We Dream y copresidenta de la campaña Home is Here. “Hemos visto redadas de ICE en nuestras comunidades en todo el país, ¿no? Así que creo que la amenaza a los inmigrantes en su conjunto ha aumentado”.

Recordó que, en 2017, Trump intentó terminar con DACA, por lo que sugirió a la población migrante “estar preparada”.

“Sabemos que la última vez que estuvieron en el cargo, el Departamento de Justicia no estaba de nuestro lado, ¿verdad?”, expuso. “Y si las acciones que ha tomado la administración en la última semana reflejan algo, es que las comunidades inmigrantes necesitan estar preparadas, necesitan conocer sus derechos”.

