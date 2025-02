Llaman a afectados por incendios a presentar temprano sus impuestos

La temporada de presentar la declaración anual de impuestos ya está aquí, y el llamado sobre todo para las víctimas de los incendios es que preparen sus impuestos lo más pronto posible, porque el 10 de marzo es la fecha límite que tienen para solicitar ayuda de FEMA y préstamos a la Small Business Administration.

“La fecha límite para presentar la declaración de impuestos es hasta el 15 de abril. Hay una extensión hasta el 15 de octubre para las personas afectadas por los incendios, pero para aplicar para los apoyos de FEMA y los préstamos de la SBA, tienen como fecha límite el 10 de marzo, y les piden tener una declaración reciente de impuestos”, dijo Abigail R. Márquez, gerente general del Departamento de Inversión Comunitaria para Familias de la ciudad de Los Ángeles.

Precisó que entre las novedades de este año destacan el aumento del reembolso a nivel federal.

Asimismo los contribuyentes elegibles pueden recibir hasta $7,830 a través del Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) federal.

Luego California ofrece hasta $3,644 a través del CalEITC, y hasta $1,154 combinando el Crédito Tributario para Niños Pequeños y el Crédito Tributario para Jóvenes de Crianza Temporal.

Victorina Jardón habla de los beneficios obtenidos al declarar sus impuestos con Free Tax Prep LA. (Foto cortesía Free Tax Prep Los Angeles)

La funcionaria recordó que la campaña Free Tax Prep Los Angeles (FTPLA) para ayudar a las personas de bajos ingresos con sus declaraciones simples de impuestos es un esfuerzo entre el Departamento de Inversión Comunitaria para Familias de la Ciudad de Los Ángeles (CIFD), el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles, Koreatown Youth + Community Center y United Way of Greater Los Angeles.

“Es un servicio completamente gratis. Ayudamos a personas con un ingreso hasta por $67,000”, dijo.

Explicó que su propósito es poner más dinero en los bolsillos de las familias, pero además conectarlos con otros servicios de ayuda como si quieren abrir una cuenta de ahorro y programas para que ahorren parte de su reembolso.

“Es importante que sepan que se mantiene privada la información personal y no se comparten con ninguna otra agencia de gobierno”.

En este esfuerzo de Free Tax Prep Los Angeles para ayudar a las familias con sus declaraciones básicas de impuestos, dijo que cuentan con el apoyo de organizaciones que ya tienen relación con la comunidad para que la gente se sienta segura.

“Queremos que vayan a esos lugares a hacer sus impuestos y tomar ventaja de los recursos fiscales disponibles. Nunca sabemos cuando los van a cambiar. Así que nosotros tratamos de ayudar a las familias a que obtengan el mayor reembolso posible con los recursos disponibles”.

Comentó que muchas personas no declaran sus impuestos porque consideran que sus ingresos son muy bajos, pero pueden ser elegibles para créditos, y para eso deben asesorarse muy bien con personas que los puedan ayudar.

Para averiguar donde hay un centro de FTPLA en Los Ángeles, deben visitar el sitio web: www.FreeTaxPrepLA.com. Ahí mismo pueden hacer sus citas, o llamando al (1-800-906-9887).

En 2024, FTPLA creció hasta llegar a 45 centros que completaron más de 17,400 declaraciones de impuestos gratuitas, devolviendo $21.4 millones a los hogares de bajos ingresos.

A través de su red de 19 Centros FamilySource, brindan servicios en múltiples idiomas a los contribuyentes de bajos ingresos en más de 60 ubicaciones en Los Ángeles.

¿Tienen derecho los contribuyentes indocumentados a ayuda fiscal gratuita?

Los contribuyentes que no tienen un número de seguro social pueden declarar sus impuestos utilizando un número de identificación fiscal individual (ITIN) emitido por el IRS.

Declarar impuestos como indocumentado tiene muchas ventajas, ya que establece la presencia en Estados Unidos y demuestra el cumplimiento de los requisitos del impuesto sobre la renta para fines de inmigración.

De hecho, varios locales de Free Tax Prep Los Ángeles pueden ayudarle a solicitar o renovar su ITIN.

Abigail Márquez, funcionaria municipal habla de la campaña Free Tax Prep Los Angeles. (Foto cortesía Free Tax Prep Los Angeles)

La experiencia de Victorina

Después de gastar cientos de dólares para que le ayudaran a preparar una declaración de impuestos muy simple en diferentes negocios, Victorina Jardón, residente de Van Nuys buscó el programa Free Tax Prep LA.

“Me ayudaron primero que nada en sentirme más confiada pata hacer mis impuestos. Cuando empecé tenía miedo porque ganaba muy poquito, y fue aprendiendo que sí lospodía hacer”.

Gracias a Dios – dice – encontró lugar New Economy for Women donde se enteró de créditos fiscales que no sabía que existían.

“Empecé a recibirlos y al mismo tiempo a ahorrar porque tenía muchos gastos. Con el reembolso apoyé a mi hijo que estuvo en un tratamiento de cáncer. Gracias a estos créditos pude cubrir todos esos gastos, y también los de escuela porque mi hija y yo estábamos estudiando”.

Agregó que en este momento con la asesoría de esta campaña, está en el proceso de comprar su primera casa.

“Mi consejo es que aunque no tengan un seguro social bueno, declaren sus impuestos. Los invitaría a que hagan sus impuestos porque hay mucha ayuda. En muchos lugares que se dedican a esto, no te explican toda la ayuda que hay”.

Enfatizó que aparte de que no te cobran por ayudarte a hacer tus impuestos, te ayudan a buscar los créditos para los que calificas.