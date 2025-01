Maluma está de luto en su cumpleaños por la muerte de su abuela

El cantante colombiano Maluma se enfrenta a una pérdida irreparable en su vida durante lo que pensó que sería un día lleno de alegrías. Y es que recientemente dio a conocer el fallecimiento de su abuela, Bere Londoño, en el marco de su cumpleaños número 31. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como “Felices los 4” y “Hawái” informó a sus seguidores sobre la sensible noticia: “Te extrañaré por siempre”, escribió para acompañar una imagen en la que se le ve posar junto a su abuelita por parte de padre.

No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se viralizara en redes sociales y miles de internautas le dedicaran mensajes de cariño en lo que se convirtió una fecha agridulce para el colombiano, pues el pasado 28 de enero dio la bienvenida a sus 31 años de edad.

Es a pesar de esta inesperada pérdida que el famoso colocó un sentido mensaje en redes sociales donde reflexionó sobre su camino durante sus 31 años de edad y los aprendizajes que ha recopilado.

“Estoy orgulloso de ti, de lo que te has convertido, de lo que has logrado superar y los miedos y adversidades que has dejado a un lado. Eres un guerrero, un luchador incansable, un hombre que ha aprendido a ser resiliente ante las adversidades y ha soltado lo que genera peso en la maleta”, inició Maluma su mensaje.

Más allá de los lujos o cosas materiales, para el exponente del género urbano lo más importante es ser feliz y estar rodeado de aquellas personas que sacan a la luz la mejor versión de sí mismo, así lo expresó en su escrito.

“Hoy el único deseo es tu paz y felicidad, desde hoy renaces Juan Luis, hoy eres otro ser más maduro pero con su niño interior intacto, hoy te estás demostrando qué quieres y mereces nada más que lo excepcional. Hoy decides actuar de una manera bondadosa y amorosa principalmente hacia ti y decides actuar en pro del buen KARMA. Sin importar las fuertes tormentas, siempre sales de ella persiguiendo la LUZ”, dijo para concluir.

Seguir leyendo:

• Corista de Maluma denuncia que fue despedido súbitamente, luego de 15 años

• Maluma sorprendió a sus fans mexicanos con un show en plena calle | VIDEO

• Maluma confirmó el regreso de su festival Medallo en el mapa