Corista de Maluma denuncia que fue despedido súbitamente, luego de 15 años

Alejandro Escudero, quien trabajó con Maluma desde hace 15 años, informó que hace algunas semanas lo despidieron del equipo del reguetonero sin darle una razón válida. No busca emprender una demanda, pero dice sentirse muy dolido.

En una entrevista para el programa “La Red” de Caracol, Escudero dio detalles acerca de cómo inicio su trabajo con Maluma: “Empezamos cantando en colegios, en bares, en discotecas; fue un crecimiento. El contrato que teníamos desde el primer día fue a palabra, o sea, prácticamente yo fui al estudio de él y nos conocimos. Los pagos a tiempo, eran buenos. A medida que pasaban los años iban aumentando. Obviamente ya los últimos años no estábamos girando mucho, porque ya él pues es un artista demasiado grande. Hicimos la última gira, que fue en Europa, y el último show mío del 2024 fue en Nueva York”.

Alejandro dijo que ni siquiera hubo una cita para informarle sobre su despido: “Ya en diciembre me llamaron y me dijeron que no querían más de mi servicio. (Fue) la secretaria del papá de Maluma. Eso fue lo que me dejó a mí pensativo, que nunca hubo como ninguna razón válida. Que me dijeran de pronto: ‘Ve, pues lo estás haciendo mal’, o de pronto: ‘Ya no sirves para hacer la segunda voz de Maluma’, pero nada. Era que iban a reestructurar el equipo”.

En los conciertos, Escudero era la segunda voz de Maluma, apoyando para que no se notaran desafinaciones mientras el reguetonero bailaba, lográndose así un efecto de mucha más producción vocal. Con lágrimas en los ojos, comentó: “Yo me salí de la universidad. Yo no me gradué por entregarle mi talento. Económicamente hablando, yo soy un hombre que no le importa mucho la plata. Lastimosamente uno con eso tiene que vivir. El agradecimiento, eso vale más que cualquier peso”.

Hasta el momento, el cantante no ha pensado demandar a Maluma, de quien dice siempre fue una buena persona con él: “No me liquidaron; prácticamente salí con una mano adelante y otra atrás. Es factible que yo obtenga una indemnización para mi esposa, que tiene cinco meses de embarazo. Uno no se puede echar a morir. En este momento estoy viviendo de mis ahorros y buscando la manera de cómo cumplir con mis gastos día a día. Hace poquito me llamaron y me dijeron que de pronto sacaban al niño del colegio, y entonces es complicado”.

Alejandro Escudero está en busca de nuevos proyectos musicales, y ha perdido las esperanzas de volver a trabajar con Maluma. “Yo creo que ese capítulo ya se cerró. Repito y aclaro: no es para generar conflicto ni para tirársela a él. Yo lo respeto mucho, lo admiro. Simplemente que duele la forma como sale uno de ahí”, finalizó.

