Pitbull Cruz da su honesta opinión sobre García vs. Romero

Isaac ‘Pitbull’ Cruz opinó honestamente que “no le preocupa en lo más mínimo” la pelea entre Ryan García y Rolando ‘Rolly’ Romero que se llevará a cabo en mayo en el Times Square en Nueva York.

En una entrevista con Fight Hub TV, Pitbull Cruz comentó que este enfrentamiento será mucho más atractivo en las conferencias de prensa que en el ring, ya que tanto Rolly Romero como García usan mucho la charla basura.

“Nada, no le puedo dar nada de consejos porque él tiene su plan de trabajo enfocado en Ryan y es una pelea que no me preocupa en lo más mínimo. Es que es más atractiva en las conferencias que en el ring. Es que le van a apostar solamente a un golpe”, dijo.

Ryan García estuvo cerca de acordar una pelea con Pitbull Cruz en mayo. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Antes de concretar el duelo con Rolly Romero, el californiano estuvo negociando con el Pitbull Cruz, pero el mexicano terminó rechazando la propuesta por respeto a Ángel ‘Tashiro’ Fierro.

Ryan García peleó por última vez con Devin Haney, pero tras fallar en el pesaje, King Ry no pudo convertirse en campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a pesar de que venció contundentemente al estadounidense. Poco después del pleito dio positivo por dopaje, su victoria se convirtió en un No Contest y fue suspendido por un año.

En cambio, Rolly Romero volvió a saborear el triunfo al vencer a Manuel Jaimes por decisión unánime en septiembre tras haber perdido su título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el Pitbull Cruz en marzo pasado.

Rolly Romero había buscado una pelea con Ryan García desde hace tiempo. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 24 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

