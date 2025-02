Lucero y el emotivo mensaje que dedicó a su hija por su cumpleaños 

Hace dos décadas, la cantante y actriz Lucero abrazó su papel más importante: el de mamá. Y es que junto a su ex esposo Manuel Mijares dio la bienvenida a su hija Lucerito Mijares, quien fue el blanco de emotivos mensajes de cariño con motivo de su cumpleaños número 20. ¿Cuáles fueron las palabras de la famosa? Sigue leyendo para enterarte.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la denominada ‘Novia de América’ mostró una recopilación de los mejores momentos ‘madre e hija’ que han vivido, acompañándolos de una conmovedora reflexión sobre su llegada al mundo.

“Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado, hoy cumple 20. Parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aun cuando dormía en mi hombro o en mis brazos. Mi Lucero, celebro tu vida preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días“, redactó la cantautora.

Dentro de su escrito, Lucero dejó entrever que su relación con la joven destaca por la gran comunicación y cariño que se tienen: “Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme, por escucharme, por ser mi compañera en todo lo que hacemos“, complementó.

“Eres la hija que siempre soñé, pero cada instante superas mis expectativas. Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú. Que Dios siga guiando tu camino y que seas la persona más feliz de este planeta, hoy y todos los días de tu vida. Feliz cumple. Te amo como no sabes”, concluyó la histrionisa que ha participado en historias como “Mañana es para siempre” y “Soy tu dueña”.

Manuel Mijares se suma a la ola de felicitaciones

Por su parte, el padre de la joven cantante tampoco se quedó atrás y fiel a sus dotes de autor, lanzó una poética dedicatoria a su hija mayor: “Mi nena hermosa. Hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor“, comenzó su mensaje.

El intérprete de “Soldado del Amor” no dudó en resaltar las cualidades de su pequeña: “Cada año que pasa, sigues sorprendiéndome con tu determinación en todo lo que te propones y logras. Ha sido un privilegio verte crecer, aprender y construir tus propios sueños. No importa la edad que tengas, tú siempre serás mi niña, y siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino”, afirmó desde sus redes sociales.

Manuel Mijares concluyó su demostración de cariño reafirmando sus buenos deseos para la vida de la joven: “Que este nuevo año de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza. Feliz cumpleaños, mi nena hermosa. TE AMO“, expresó en sus líneas.

Seguir leyendo:

• ¿Manuel Mijares dedicó su nuevo álbum a Lucero? La cantante responde

• Lucerito Mijares descarta una reconciliación de sus padres: “Si regresan yo me muero”

• Lucerito Mijares y Mía Rubín anuncian una colaboración musical