¿Manuel Mijares dedicó su nuevo álbum a Lucero? La cantante responde

La idea de una reconciliación entre Lucero y Manuel Mijares a 13 años de su divorcio se mantiene latente entre el público. Sin embargo, para la actriz y cantante esta idea está más que descartada, así lo dejó saber recientemente durante un ‘live’ en Instagram en el que respondió a varios cuestionamientos sobre su cercanía con el famoso.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la denominada ‘Novia de América’ afirmó que su tiempo como pareja del cantautor quedó atrás en el 2011, cuando pusieron fin a su matrimonio. No obstante, su amor por sus hijos y la música los han llevado a mantener una gran relación de amistad.

Bajo esta misma tesitura, Lucero negó de forma contundente las especulaciones en las que se aseguró que ella habría sido la inspiración del nuevo disco de Manuel Mijares, “Caprichos”.

“¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo? Ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así“, expresó la famosa durante la transmisión en vivo que realizó junto a su hija Lucerito.

La intérprete de temas como “No me hablen de él” y “Cuéntame” afirmó que a pesar de su buen lazo de amistad y experiencias que han compartido durante los últimos meses gracias a su gira ‘Hasta Que Se Nos Hizo ‘, este tipo de gestos no están sobre la mesa: “Ni yo le dedicaría un álbum, ni él me dedicaría su álbum a mí”, continuó.

Lucerito Mijares no dudó en sumarse a la conversación y desestimar cualquier tipo de rumor de reconciliación entre sus padres, argumentando que eso es historia del pasado.

“Se llevan muy bien, pero no están casados, ya se divorciaron“, sentenció la joven. “Perdón por funar a los que hacen ese tipo de preguntas, perdón, pero yo ya me harté“, se dijo para concluir.