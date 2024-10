Lucero niega haber sido “candidata” para ser novia de Enrique Peña Nieto

Lucero puso fin a las especulaciones que la relacionaban sentimentalmente con el ex presidente Enrique Peña Nieto, negando haber sido “propuesta como novia” para que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuviera una imagen favorable entre el pueblo mexicano.

Lucero hace frente a los rumores de romance con José Ron

En una reciente entrevista concedida al periodista Jorge Ramos, la cantante aseguró: “Nunca, jamás hubo un acercamiento, y jamás lo hubiera permitido, porque no soy un títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. En mi vida, lo último que haría sería permitir que alguien pagara”.

Lucero demuestra que sumergiéndose en agua con hielo logra conservar su jovial imagen

La también actriz fue tajante al asegurar que nunca se prestaría a realizar este tipo de engaño a su público: “Jamás permitiría (decir): ‘Ay, sí, vamos a armar un numerito y haz como que le das un beso'”. Comentó que nunca tuvo conocimientos de que hubo una búsqueda entre famosas para que fueran la novia del político: “Ni me enteré que hubiera búsqueda de “candidatas”. Jamás lo supe. Nunca, nadie de su equipo, nadie jamás se acercó con esa intención. Yo no lo hubiera permitido, y los hubiera mandado a volar a todos, porque ¿a mí qué? Nunca existió”.

Lucero, quien en el 2008 y 2009 fuera la encargada de promover los logros de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, aseguró que aceptó ese trabajo porque lo vio como cualquier otro comercial que ha hecho a lo largo de su trayectoria: “Me contrataron para hacer una campaña, lo vi como un comercial más en mi carrera, así como anuncio un shampoo o como anuncio una crema”.

Por último, la ex esposa del cantante Mijares se define como una persona que opta por no expresar sus preferencias por nadie en el gobierno, aunque sí exhorta al voto: “Aunque no hable de política, o por quién votaría, yo sí digo: ‘Hay que votar, porque queremos un México mejor del que tenemos'”.

Sigue leyendo: