Tiroteo en almacén de Ohio deja un muerto y cinco heridos: autoridades buscan al sospechoso

La policía informó que una persona murió y varias más resultaron heridas después de que un trabajador abrió fuego en una planta de fabricación de cosméticos en New Albany, Ohio.

Autoridades están llevando a cabo este miércoles la búsqueda del sospechoso identificado como Bruce Reginald Foster III, tras el tiroteo que ocurrió alrededor de las 10:30 p. m. del martes en las instalaciones de KDC/One.

“Estaba trabajando desde hacía algún tiempo cuando ocurrió esto. No tenemos informes de que hubiera algún problema, de que estuviera en un área en la que no debía estar, o de que estuviera en problemas de algún tipo o de que hubiera algún conflicto”, dijo el jefe de policía de New Albany, Greg Jones.

“No quiero decir que no hubiera pasado nada, pero después de entrevistar a todos los que tenemos, y al supervisor de la empresa, no tenemos informes de nada parecido”, agregó.

Una persona fue encontrada muerta dentro del edificio mientras que otras cinco fueron trasladadas a hospitales locales. Hasta el miércoles por la mañana, se desconocía su estado de salud.

Jones también dijo que se recuperó una pistola de la escena.

Una actualización publicada en el sitio web de la ciudad alrededor de las 2:30 am decía que los oficiales estaban terminando de evacuar a los empleados del edificio y otras 150 personas de un edificio vecino.

“Esta es una tragedia que, para ser honesto, nunca pensé que veríamos en nuestra comunidad”, dijo el miércoles por la mañana.

El Departamento de Policía de New Albany describe a Foster como un hombre “de 6 pies de alto, 175 libras de peso, con cabello castaño y ojos marrones”.

La instalación donde ocurrió el tiroteo produce “soluciones de valor añadido para muchas de las marcas líderes mundiales en las categorías de belleza, cuidado personal y cuidado del hogar”, según el sitio web de la planta.

La investigación continúa en sus etapas iniciales y las autoridades piden que cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso o el incidente los llame al 614-855-1234.

