Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de febrero de 2025

ESCORPION

Una noticia inesperada en los dineros mejorará muchísimo tu economía, pero toma tus precauciones este mes. Cuida mucho la parte interior de tu ser, ha estado demasiado expuesta y por esa cuestión te han dañado muchísimo, sino has encontrado pareja es porque no son los tiempos de Dios, todo llegará a su tiempo; si sales con alguien da el tiempo adecuado para que la relación madure en todos los sentidos. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos a finales de este mes. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Vienen cambios este próximo fin de semana sobre todo en tu temperamento, en cualquier momento podrías desprenderte de todo eso que te duele y ha dañado la existencia. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto o algún mejor puesto laboral que se había detenido por tiempos y terceras personas; este segundo mes del año se presta perfecto para cerrar ciclos y terminar trabajo que estaba pendiente. Podría nacer una buena amistad con personas que conociste en estos días sin embargo deberás ser muy perra y no contarle tus secretos o podría contárselos a los demás.

LIBRA

Aprende a decir que no y a no estar para todo el mundo porque después no podrás con tantas responsabilidades. Hay una persona que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo porque te muestras algo duro y seco ante los demás. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. Podrías sobre pasarlos. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará muchísimo la relación. Cuidado con cambios de última hora en tu economía pues podría haber gastos inesperados. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, es momento de reavivar la llama del amor.

VIRGO

Amores del pasado retornan, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios, te has hecho una persona más fuerte que no se cae al suelo tan rápido. Deja que la vida te sorprenda tu disfruta y pásala bonito sin dar explicaciones a nadie. Cuidado con amores de una noche pues podrías contraer alguna infección y terminar en el medico. Te llegarán días muy buenos de mucho aprendizaje en los cuales deberás de ir meditando sobre lo que quieres en tu vida y lo que vas a hacer para conseguir sueños y metas. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Fechas de perdonar y de quitar de tu camino eso que te hace infeliz. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo, aprende a no ser tan aprensivo con las personas que te rodean o dolerá mucho el golpe y la separación.

LEO

No permitas que la costumbre dañé tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo que los dañará y afectará demasiado. Date la oportunidad de pensar en ti por primera vez y de comenzar a resolver todo eso que te ha detenido en tu camino y en tu vida. Fechas de cambios, pero también de tristeza al recordar a personas que ya no están a tu lado. No permitas que la vida te vuelva a dañar, toma el toro por los cuernos y ve tras tus objetivos. Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar, solo cuida bien tus gastos para que no te tomen por sorpresa. Despréndete de todo eso que ha dolido tanto y ha constituido un obstáculo en tu vida. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

CÁNCER

Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. No permitas que comentarios negativos afecten el día. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje, ya no es tan sencillo que te vuelvan a ver la cara. Febrero llega cargado de cuestiones positivas para ti y quienes te rodean, solo es cuestión que aprendas a recibir lo bueno que viene para ti y a deslindarte de todo lo que no te funciona y no te sirve. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender, vas a recibir ciertas señales y soñaras sueños muy significativos. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. Es momento de cambios en tu vida, de renovarte y comenzar a pensar un poco más en ti. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará afectando tu día con chismes y malas energías.

GÉMINIS

Amor del pasado se presenta en tus sueños. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Momento de poner las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener, hay cuestiones que no te agradan o no te gustan sobre él, díselo y pon las cosas en claro. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo un chorro de buenos momentos. Cuidado con rifas o tandas fantasmas pues te podrían quedar mal y perder tu dinero. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que nadie te baje de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación; eso les ayudará mucho a mantener encendida la llama del amor. Deja en claro quién eres y hacia dónde vas, si permites que las personas te manipulen desde hoy en el futuro no lograrás quitarlas de encima.

TAURO

Vienen días de muchos cambios en los cuales empezarás a dejar en el pasado a esas personas que te lastimaron y de algún modo te dañaron. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Febrero es de muchos cambios para ti y tu familia que te van a beneficiar. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un golpe. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. No permitas que terceras personas afecten tu entorno, defiende lo que es tuyo y ve por tus metas, puedes lograr más de lo que piensas. Expareja retorna y puede que te pida disculpas. Cambios en tu estado de ánimo muy fuera de lugar pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá Troya. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, ve tras tus objetivos y muéstrate a ti mismo quién eres y lo que puedes conseguir. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado fregando la existencia en este tiempo. Cuidado con infecciones de última hora que podrían poner débil tu sistema inmunológico. Amor de una noche y un cambio de actitud podrá afectar a persona que es muy querida para ti.

ARIES

Cuidado con caídas y golpes los cuales podrían hacer que termines en el hospital. Un nuevo amor te andará rondando, si aún tienes viejas heridas en lo sentimental no le des esperanzas. Amistad te buscará por ruptura amorosa. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho está hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las mendigas ganas. Cree y confía en ti, no des pie a equivocaciones que ya cometiste anteriormente. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar, está iniciando el año y deberás de darle al 100 con tus planes y proyectos.

SAGITARIO

Date la oportunidad de querer y amar con todo tu ser a esa persona que te ha demostrado con hechos que le importas y vales la pena. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos, febrero es una buena época para modificar todo lo malo que has cargado y moldear tu carácter para no cometer los mismos errores que has cometido. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda, solo buscan sacar información.

CAPRICORNIO

Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo; viene mucha tragazón para este mes con reuniones con amistades. Cuidado con persona del pasado que retorna y podría hacerte daño. A la ñonga amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso sino de algo completo. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Piensa bien hacia dónde vas y qué es lo que esperas de la vida, recuerda que el tiempo es corto, no es momento de quedarte con ganas de nada sino de vivir intensamente y pasarla a todo dar. No temas a las nuevas oportunidades laborales pues podrías mejorar tus ingresos de una manera increíble si te lo propones. Manda, pero si bien lejos a esas personas que solamente buscan incomodarte con comentarios tontos y sin sentido. Si no vas a dar ese paso con esa persona deja de hacerlo tonto y dale la oportunidad que sea feliz con alguien más. Te viene la llegada de una persona de tu pasado que te ayudará mucho con ciertos consejos.

ACUARIO

En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga pura mauser. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. Un viaje está por llegar y la posibilidad de cambiar de casa o vehículo. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado, tienes que superar todo lo que te dañó para abrirte a nuevas oportunidades. No te preocupes por lo que tiene solución, quizás andes algo triste por ciertos proyectos que no se han concretado, date la oportunidad de esperar el tiempo adecuado para que estos funcionen recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Viaje o salida se cancela, cambia tu estado de ánimo y se más positivo con eso que deseas recuerda que sueles atraer eso. Movimientos lunares traerte como burra en primavera y tener ganas de sacar a flote tus necesidades intimas, ten cuidado con eso pues podrías aflojar con quien no debes, recuerda que tú eres muy de enamorarte a la primera.

PISCIS

Debes aprender a no meterte donde no te llaman porque andarás con la boca bien suelta tirando mucho veneno. Mujer del pasado te causará problemas y es de tu propia familia. Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje para el siguiente mes. Deja que el pasado se vaya y no regrese más, no dependas de lo que ya fue y quizás no vuelva a suceder. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. En la medida que des recibirás sobre todo en cuestión del corazón. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado en el área de la salud. Si tienes una relación ten cuidado con infidelidades pues estarán a la orden del día, podrías descubrir algo que te pondrá muy mal. Amistades del pasado retornan, no hagas caso y deslíndate de todo eso que pudiera dañarte. Una noticia inesperada podría causarte estrés, respira y piensa, todo tiene solución no te tomes las cosas tan apechoSiempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. . Época en que te reunirás con amistades o familia, aprovecha bien el tiempo y disfrútalo, el estar aquí y ahora ya es un reto y ganancia después de haber librado el 2024.