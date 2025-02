Rescatan a dos excursionistas que quedaron atrapadas bajo la nieve en el Monte Washington

Dos excursionistas veteranas quedaron atrapadas durante una tormenta de nieve en el desafiante sendero del Monte Washington en New Hampshire el domingo, pero afortunadamente fueron rescatadas horas después.

Las mujeres bajaron una hora tarde y perdieron la luz del día mientras la tormenta se hacía más fuerte, pero tenían ropa abrigada, linternas frontales y otros equipos. Sin embargo, a medida que el viento aumentaba, la nieve les llegaba a la cintura.

Una de las raquetas de nieve de Kathyrn McKee quedó atrapada en una “trampa de abeto”, un agujero creado en la nieve debajo de los árboles, contó en una entrevista a The Associated Press.

Después de aproximadamente una hora de intentar salir de la montaña, McKee, de 51 años, de Southborough, Massachusetts, y Beata LeLacheur, de 54 años, de Westborough, Massachusetts, llamaron al 911.

Llegaron a los oficiales de conservación de Pesca y Caza de New Hampshire, quienes trazaron sus coordenadas GPS y las dirigieron hacia el sendero, a solo 34 pies (10 metros) de distancia. Sin embargo, debido al viendo y la nieve no pudieron hallar el camino.

Después de varios intentos de localizar el sendero y varias llamadas telefónicas a partir de las 6 p. m., “las dos excursionistas tuvieron que acurrucarse en la nieve para mantenerse calientes y esperar ayuda”.

La temperatura en la cumbre era de 2 grados bajo cero (menos 19 Celsius), con vientos sostenidos de 80 a 96 kph en ese momento, dijo el sargento Matthew Holmes, del Departamento de Pesca y Caza.

McKee y LeLacheur quedaron atrapadas a una altura de unos 5,000 pies (1,524 metros). Aunque llevaban guantes con forro, McKee perdió el uso de sus manos debido al frío.

Las das permanecieron sentadas allí con el viento soplando sobre ellas durante unas seis horas.

McKee dijo que agarraron una bolsa y la usaron como protección contra el viento. La envolvieron en una manta que se usa sobre colchonetas y bolsas para dormir.

“En ese momento estaba enterrada bajo la nieve, así que básicamente era un aislante. Eso me ayudó un poco, pero también significaba que estaba inmóvil, no me movía realmente”, relató.

A última hora del domingo, el vehículo pisanieves del parque estatal Mount Washington, un vehículo similar a una máquina pisanieves para estaciones de esquí, arrancó por la carretera de la montaña con nueve rescatistas y llegó a la cima poco antes de medianoche.

Los equipos caminaron con raquetas de nieve a través de la nieve arrastrada por el viento hacia el sendero. Se acercaron a la última ubicación conocida de los excursionistas a la 1:20 am del lunes, pero aún no habían hecho contacto.

“La única forma de localizar el sendero era a través de la navegación GPS, y el avance era lento debido al tremendo esfuerzo que se requería para abrir camino en la nieve profunda”, dijo Holmes.

Media hora después, encontraron a McKee y LeLacheur. Sufrieron congelación, sobre todo en las manos.

Los equipos instalaron refugios de emergencia para ellos y, a las 3 de la mañana del lunes, pudieron trasladarse por sus propios medios. A las 4:15, los rescatistas y los excursionistas habían llegado a la estación base del Cog Railway, un tren impulsado por locomotoras que sube a la cima de la montaña.

“Nos sentimos realmente mal por tener que hacer esa llamada (al 911), pero nos salvó la vida y estaremos eternamente agradecidos”, dijo McKee sobre sus rescatistas.

