Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de febrero de 2025

Escorpión

Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia debes de poner mucha atención en esos aspectos o de lo contrario podrías terminar con el corazón muy dañado. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos. No vuelvas a dudar de tu capacidad de concretar lo que desees, nadie dijo que sería fácil, pero saldrás adelante y de la mejor forma. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Se te va cancelar un viaje o salida con amistades y eso te pondrá muy de malas. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti que te moverá mucho la hormona.

Libra

Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas, ponte las pilas y ve por lo que quieres y necesitas para ser feliz. Cuidado con exponer tanto tus sentimientos con personas que apenas vas conociendo. Amistad te está mintiendo y estás a punto de darte cuenta de quien se trata. No des por hecho algo que no has visto, no creas de chisme o de todo lo que te dicen porque solo buscan desestabilizarte. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible porque eso podría traerte problemas de ansiedad demasiado fuertes. No pongas en un trono a quien no se lo merece, no mendigues amor ni supliques cariño, no estas para bajarte de nivel y menos por alguien que no movería ni un solo dedo por ti. Una amistad del pasado regresará a ti y y volverá a traerte ciertos conflictos los cuales lograrán que terminen odiándose. Reencuentro con amistades del pasado. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Virgo

Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera, podrías sentir celos por una persona que te interesa mucho pero que anda de más con alguien más, la vida es eso, next y sigue tu camino, quien te quiera y valore hará todo por entrar en tu vida, quien no, simplemente se retirará. Amores del pasado se hacen presentes y con ellos grandes cambios bastante buenos para mejorar en las finanzas. Sueñas con amistad o familiar que ya no está en este mundo y te dará un mensaje. Debes de cuidar más tu alimentación y no comer tanto por la noche porque subirás rápido de peso. Traerás muchos pensamientos encima, si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, tu mente se comenzará a aclarar y empezarás a comprender muchas cosas, la relación se hará más sólida y entenderás que es el momento de un paso más grande. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces.

Leo

Problemas y malos entendidos en la familia te pondrán muy pensativo o pensativa, trata de meditar un poco antes de tomar cualquier decisión. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto, si pones el empeño adecuado te va ir excelente. Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará muy fuerte. Noticias que tienen que ver con amistades aparecerán y un evento de blanco llegará en próximas fechas. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen, algunas veces tienes que esperar un poco más para que resuelva sus sentimientos.

Cancer

Amistad te está mintiendo. No des por hecho algo que no has visto, no creas de chisme o de todo lo que te dicen. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. No confíes en quien llega de la noche a la mañana y no trates como prioridad a quien te trata como opción. El amor florecerá y traerá buenas noticias sino tienes pareja la llegada de persona piel blanca te alegrará muchos tu día. Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy perra y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Ten mucho cuidado con cambios laborales que no son buenos tiempos para que las cosas salgan como quieres y deseas. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano pues no lograr cerrar el ciclo vicioso por el que te encuentras. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro.

Géminis

Un viaje esta en puerta y con los grandes cambios que te van a beneficiar en todos los sentidos. Amigos retornan con la cola entre las patas arrepentidos por lo que hicieron contigo en el pasado. Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Días de mucha reflexión y de pensar en cambios laborales pues se te va a comenzar a dar muchas cosas que estaban atoradas. Recuerda quién eres y lo que vales. No te recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida. Manda bien lejos a la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Ya no des por hecho algo que desconoces o no sabes en sí pues si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua cuando no tienes por qué preocuparte tanto. Llegada de dinerito extra y oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará gran aprendizaje. Ten cuidado con tu salud no vale la pena arriesgarla por algo que no te deja nada de provecho. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Cuidado con rencores del pasado que solo te van a traer desdicha y malos momentos.

Tauro

Si el amor sigue latiendo en ti no lo dejes ir porque podrías lamentarlo en un corto tiempo. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio o podrías padecer problemas en articulaciones en corto tiempo. Te cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Se visualizan algunos problemas o pleitos familiares que podrían ponerte algo de mala, tu carácter no ayuda en nada. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino logras concretar nada ahora jamás lo harás, aprovecha ahora antes que sea demasiado tarde. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes que andará hablando de ti. La vida ha sido dura, pero le has encontrado forma y has salido a flote, no cobres venganza de quienes te dañaron la vida se encargará de ponerlos en el lugar que ellos merecen.

Aries

Momento de madurar y darte cuenta quién eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo con personas que no te valoran ni hacen nada por ti. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Aguas con las tristezas podrían hacerse vicio y será complicado salir de ahí. Recuerda que las cosas siempre suceden por algo aprende de eso. Nuevos ciclos se aproximan, aprenderás de caídas y te liberarás de la rutina. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios que te indiciarán cosas que van a suceder. Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. Celos e inseguridad con tu pareja en caso de tener, no hay motivos, no hagas tormentas en vasos de agua ni te dejes caer pa que te levantes. Problemas y malentendidos en la familia te pondrán muy pensativo o pensativa. Cuida más tu entorno y no lo llenes con ambientes desagradables, necesitas llenar todo de paz y estabilidad emocional para que comience todo a darse de la mejor manera.

Sagitario

Deja que el mundo ruede tú has tus cosas y que te valga lo que las demás personas hacen con su vida. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa ingenuidad que te caracteriza desaparecerá. Descubrirás las malas intenciones de una amistad y podrías ponerte muy de malas. Cuidado con golpes y accidentes que pudieran suceder en cualquier momento debido a cierto descuido que tendrás. Si tienes hijos cuida más de ellos y checa donde andan metidos, te llevarás sorpresas. Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado. Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incomodo o incomoda en las próximas semanas. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena y si lo vas hacer que sea por decisión propia y necesitas hacerlo para tu vida. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su propia leña y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes sino no vale la pena seguir ahí. Cuidado con karmas del pasado que podrían dañarte mucho al no haber cerrado ciclos o saldado cuentas.

Capricornio

Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. Viaje se comenzará a planear y va a salir mejor de lo que crees y has esperado. Partida de máuser, ten cuidado por donde caminas sobre todo saliendo de casa. Recuerda que quien te quiera te lo va a mostrar con hechos quien no simplemente te empezará a dar largas y nunca cumplir nada. Procura tener flores en tu casa para que la energía positiva inunde tu hogar. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona de tu familia, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás. Es momento de poner un alto a amores del pasado que siguen fregando y dando lata. Un viaje está por concretarse, pon mucha atención para que todo salga como deseas.

Acuario

Ten paciencia con las demás personas, algunas veces explotas sin motivo ni razón. Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia y eso te va a traer graves problemas. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente y disfrútalo al máximo. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas que va iniciando el año para lograr mantenerte. Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Noticias de familiares lejanos. Cuidado con una noticia en el área de lo económico no te va beneficiar mucho. Serás víctima de comentarios negativos en tu contra y eso te va a poner muy de malas. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos. Te buscará una amistad pa traerte chismes de exparejas y contarte sus problemas amorosos, tu solo escucha y calla no des opinión o te puede meter en problemas por agregarle de tu propia cosecha.

Piscis

Eres un ser de luz y de agua y debes de ser más fuerte para lograr lo que e propongas, no vuelvas a caer por nadie que nadie merece que estés de rodillas, vive, goza y disfruta y enfrenta la vida de la mejor forma sin tener que dar explicaciones y sobre todo siendo tu mismo. Dos amores que te pondrán en duda tus sentimientos y no sabrás para que lado dirigirte. Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños y metas sin esperar ya nada de nadie más. Reencuentro con amistades del pasado que te ayudará mucho a estar bien, tu disfruta. Ten cuidado con unas palabras que saldrán de tu boca se harán chisme y se convertirán en una bomba de tiempo. Noticia de ex amor que te dejará muy pensativo o pensativa en estas fechas. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas. No te limites en cambios de actitud, tienes que aprender a creer en ti y en tu vida. Traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Pon atención porque puedes recibir señales en tus sueños que te indiquen una traición.