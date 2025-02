México aumenta vigilancia militar en la frontera con EE.UU. para detener el tráfico de fentanilo

El Operativo Frontera Segura está movilizando a 10,000 militares a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, que buscan detener el contrabando de fentanilo, así como frenar el paso de migrantes.

Elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional realizan inspecciones vehiculares en La Garita Internacional de Otay, ubicada en el cruce fronterizo de Tijuana. Otay es el segundo cruce más importante de esta ciudad mexicana, que tiene más de 2 millones de habitantes.

Los agentes de la Guardia Nacional trabajan con perros entrenados en la detección de narcóticos, revisando vehículos en busca de sustancias ilegales. Fuentes de la Guardia Nacional señalaron a AP que sus hombres están “muy enfocados en el tema del fentanilo”

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum inició el Operativo Frontera Segura como respuesta al acuerdo bilateral con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, sobre pausar por 30 días los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas si México tomaba medidas drásticas en el combate al tráfico de drogas y personas indocumentadas.

Estas inspecciones y la mayor presencia militar se mantendrá durante los próximos 30 días, lo que ha generado diversas reacciones entre los habitantes de Tijuana. Algunos respaldan su labor, mientras que otros cuestionan la efectividad de estas acciones y su impacto en la movilidad de la región.

Inicia “Operativo Frontera Norte”



10,000 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército refuerzan la seguridad en la frontera norte del país, con la finalidad de detener el flujo de fentanilo, otras drogas y la inmigración ilegal hacia

los Estados Unidos; y la introducción de… pic.twitter.com/2GC4uxpIk3 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 4, 2025

Reacciones al operativo

En entrevista con EFE, un ciudadano mexicano que viaja frecuentemente entre México y EE.UU., Isaías Alonso Medina, dijo sentirse satisfecho con la labor de los elementos federales.

“Me parece muy bien, excelente trabajo porque uno como mexicano quiere seguridad y a mí me estima mucho el trabajo de estas personas. A veces viajo yo para Durango y me topo retenes de ellos y estoy súper satisfecho con el trabajo que hacen”, expresó.

Bryan León, de 24 años, es un habitante de Tijuana que trabaja en San Diego, y considera positivo para ambos países reforzar la seguridad en los cruces.

“Hay mucha gente que mete en las cajuelas droga y todo eso, armas, lo que sea. Por mí está bien”, opinó.

César Arispe también se mostró a favor : “me parece perfecto porque así protegen más a la ciudad y es mejor para no pasar drogas, ni armas, ni nada de eso… Es mejor que colaboren ambos países, así tendrán más cuidada a la ciudad y a la ciudadanía”.

Carlos Gallego, un trabajador de bienes raíces de 59 años viaja constantemente a San Diego por trabajo y, mientras los agentes examinaban su vehículo, aguardó pacientemente y añadió: “Qué bueno que están haciendo estas inspecciones… en prevenir el tráfico de fentanilo, que es el principal tema que hay ahorita en la comunidad”.

Algunos pobladores de Tijuana consideran que estas medidas no abordan ni las causas del narcotráfico ni la migración irregular, sino que responden a una estrategia política.

Muchos otros pobladores consideran las acciones como un acto político que no resuelve las causas del narcotráfico ni de la migración irregular, de acuerdo con AFP.

Lucina Rivera manifestó su escepticismo: “No entiendo ni qué están haciendo ni para qué. No lo sé la verdad, no sé ni qué decirle porque no entiendo cuál es su función aquí”.

Calificó los operativos como innecesarios. “Según ellos están buscando droga, cruce de migrantes, pero pues no creo que por aquí crucen. Claro que no van a cruzar por aquí. Cruzarán por otros lados, pero no por donde es la frontera”.

La vigilancia continuará hasta que se determine la efectividad del operativo, mientras ambos países continúan buscando nuevas soluciones para combatir el tráfico de drogas y la crisis migratoria en la región.

Sigue leyendo:

– México envía 500 elementos de la Guardia Nacional para militarizar la frontera con EE.UU.

– Sheinbaum asegura que despliegue de la Guardia Nacional a la frontera con EE.UU. no descuida el resto del país.