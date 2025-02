Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de febrero de 2025

Escorpión

Saldrán a la luz varios secretos o verdades que habían permanecido ocultos y que quizás algunos de ellos te afecten, dañen o hagan sentir mal. Vienen momentos muy perros a tu vida, pero necesitas poner los pies en la tierra y no perderte en el camino o podrías lamentarlo en muy poco tiempo. Grandes cambios en los cuales debes de poner en claro tus sentimientos. Es momento de que comiences a trabajar en ese sueño sino hay problemas económicos comenzarás a ver la salida solo deberás de ser más inteligente para no desperdiciar dicho dinero en algo que no te sirve o no necesitas en tu vida. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes y que te valga mauser la reacción de las personas. No te detengas si estas por realizar un viaje pues todo se muestra perfecto para que las cosas salgan como deseas y esperas a finales de este mes de febrero. Si tienes una relación es momento de dejar las cosas en claro pues hay muchos mal entendidos y cuestiones del pasado que no has logrado superar ni deshacerte de eso.

Libra

Vienen amores muy importantes en caso de estar soltero o soltera, pero debes de tener cuidado pues andarás en un tono muy fértil y podrías quedar o terminar embarazando a alguien y al final ni feria te darán. No cuentes esos proyectos o planes que tienes en mente pues estás rodeado de personas envidiosas que con su mala energía te tumbarán todo lo que quieres y deseas. Despréndete de traiciones y perdona lo que fue y paso que no es momento para seguir viviendo en ese pasado que nada nuevo tiene que ofrecerte. Ten mucho cuidado con cambios que estarás viviendo en estas fechas pues vienen cuestiones muy fuertes que podrían afectar o dañar tu entorno de muchas maneras. Cuida un poco más tus sentimientos en caso de tener pareja pues podrías no estar recibiendo lo mismo que le ofreces a quien está a tu lado.

Virgo

Cambia la estrategia en tu trabajo si quieres mejorar o conseguir algo más grande, tienes la inteligencia, las ganas y el poder de hacerlo, ya no lo pienses y aprovéchalo de una buena vez. Estarás en un tono sentimental pues extrañarás mucho a una persona del pasado y podías buscarlo en fechas próximas. Debes de ser más cauteloso en tus pasos para que no caigas y puedas lograr lo que quieres, deseas y necesitas para estar bien y para ser feliz. Ten mucho cuidado con cuestiones que tienen que ver con tu energía pues andará muy baja y podrías ser victima de refriados o de enfermedades. Hay momentos en que te desesperas demasiado por no ver claro el asunto y no saber qué camino tomar para lograr lo que deseas, sigue tus instintos y lo que tu corazón te indique y así no cometerás errores. Unos planes no te salieron como esperabas, pero eso no significa que siempre vaya a ser así, mira hacia el futuro y hacia lo que quieres y podrás conseguir cuanto quieres y cuanto deseas en tu vida.

Leo

Cuidado con mentiras piadosas pues no se ve un buen escenario para decirlas y menos a tu pareja en caso de tener pues podrían afectarte demasiado. Te viene un cambio bueno, pero debes de ser inteligente para no desperdiciarlo pues podrías ser laboral y repercutir en tu economía. Debes aplicarte mucho en cuestiones que tienen que ver con actualizaciones laborales o académicas pues las necesitarás en muy poco tiempo y quizás sea complicado realizarlo en ese momento. Es momento de que aprendas a ahorrar más pues presentarás ciertos problemas en tu economía en poco tiempo, necesitas pensar un poco más en tu futuro, aunque este sea incierto. Cuida mucho como te levantas en el día pues dicho carácter tendrá mucho qué ver en como te ira. Noticias inesperadas sobre familiares podría ser enfermedad.

Cancer

Un cambio laboral te vendría perfecto sobre todo en cuestiones de horarios pues andarás algo cansado y arto, necesitas cargarte de energía para volver andar al 100 en todo lo que quieres y deseas. Vienen días bastante buenos que deberás de disfrutar al máximo y más si es con tu familia pues los disfrutarás demasiado. No es momento de lamentarte por nada, inicia una rutina y come más saludablemente y al poco tiempo verás todos los cambios que quieres y deseas. No entres en conflicto con nadie en este fin de semana pues las llevarás de perder. Es momento de que te apliques en todo lo que quieres sobre todo lo que tenga que ver con cuidar tu salud y tu físico. Oportunidad de nuevos amores y de dejar de lamentarte por personas que en el pasado te dañaron y que hasta hoy en día sigues guardando rencor.

Géminis

Si no tienes pareja se ven escenarios perfectos pues podría haber cierto interés de personas por ti, pero muchos pasarán desapercibidos y ni cuenta te darás. Cuida un poco más tu entorno para que esté lleno de armonía y paz, aléjate de personas que te llenan de dolores de cabeza o ensucian tu energía. Muchos cambios en cuestiones laborales que te beneficiarán mucho, si ya estas cansado de tu trabajo busca mejores oportunidades, pero no debes de soltar nada de lo que tienes hasta asegurar las nuevas oportunidades. Debes saber identificar a las personas que llenan tu vida de armonía y tratar de cultivar dicha amistad pues en un futuro próximo podrías necesitar mucho de ellos. No te encierres en casa y sal a divertirte que la vida es corta y deberás de tomar nuevos aires para cargarte de buena energía. Iniciarás la siguiente semana excelente sobre todo para solucionar problemas del pasado que siguen muy vigentes y que te siguen dañando. Despréndete de personas del pasado que te van a causar problemas.

Tauro

Viene una semana buena en muchas cuestiones sobre todo en cuestiones del amor pues si tienes pareja y habían existido problemas todo se comenzará a solucionar de la mejor manera solo debes de hablar claro y dejar las mentiras a un lado. Cuidado con estrés laboral pues se visualizan dolores de cabeza bastante intensos que te afectarán en próximas fechas. Una noticia de embarazo, fiesta o boda está cerca, te la pasarás a toda madre, debes de salir de la misma rutina que vives cada día pues solo lograrás aburrirte y cansarte de siempre lo mismo. Cuidado con cambios repentinos, no es momento de cambiar nada sino de esperar el momento adecuado para hacer las cosas, tu corazón te va a indicar cuando será el momento correcto. Si tienes pareja debes cuidar mucho la comunicación pues algunas veces se centran más en el celular que en el momento en que están pasando juntos. Aprende a no ser vengativo ni devolver lo mismo negativo que las personas te envían, porque si lo haces estarás expuesto o expuesta a karmas que en poco tiempo comenzarás a sufrir. Una noticia del extranjero llega y con ella grandes cambios.

Aries

Debes de tener cuidado con robos y asaltos pues estarás expuesto o expuesta en esta semana, cuida mucho donde dejas tus pertenencias. Viene una semana en que te podrías levantar con el pie derecho con un carácter que ni tu madre te aguantará, nadie tiene la culpa de eso así que bájale de huevos porque solo lastimarás a las personas que te rodean y al final ellos o ellas te mandarán a la fregada sin dudarlo. No te lamentes si algo no te sale como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas se te darán de la mejor forma y de la mejor manera. Vienen días bastante buenos en cuestión de amores pues sino tienes una relación hay muchas posibilidades de que por fin te toque y vendrá por parte de una amistad cercana a ti o de alguien que ya anda muy insistente dándole likes a todos tus estados. Momento de grandes cambios físicos, haz lo que tengas que hacer si eso te va a ayudar a estar bien y sentirte bien, ya no te detengas por nada ni nadie que no es momento de hacerlo.

Sagitario

Aguas con chismes, no te lo tomes personal ni hagas caso porque solo te pondrá de malas cuando esas noticias son falsas. Problemas en tu relación en caso de tener pareja por un malentendido ocasionado por una tercera persona. Amores de una noche presentes en tu vida y con ellos sentimientos encontrados en ti. Cuidado con entrar en conflictos con amistades pues podrías salir perdiendo al no tener la razón. Momento de poner un alto a quienes han buscado la manera de dañarte o afectarte, debes hablar y decir lo que no te gusta o no te agrada; ya no es momento de permitir más abusos y menos de personas que no te dan para el gasto ni para nada. No es momento de volver al pasado ni por la feria teniendo un presente fregón. Si no tienes pareja ponte perra y dale vuelo, disfruta al máximo a tu familia y amistades porque cuando llegue alguien a tu vida no podrás hacerlo. Es momento de que construyas tu futuro y dejes la huevonería a un lado o jamás lograrás avanzar; desde hace mucho que tus proyectos se hubieran consolidado, pero te has ahuevoneado demasiado.

Capricornio

Momentos muy gratos en familia, aprovéchalos y disfrútala más pues tarde o temprano te dirán que te has olvidado de ellos. Semana de arreglar pendientes y de aligerar la carga laboral o la carga de estrés pues la semana que viene será algo intensa. Entras en una temporada en la cual deberás de cuidar más tus gastos pues podrías terminar en buro de crédito por dejar deudas pendientes. Vienen días grises en cuestión sentimental pues podrías recordar a una persona de tu pasado, que eso ya no te quite el sueño, next. Cuidado con amistades falsas pues estarás rodeada de ellas y podrían dañarte o afectarte con comentarios tontos. No te limites en tus sueños y metas y que ya nadie te detenga para llevarlos a cabo. Vienen grandes cambios y momentos que te ayudarán mucho a mejorar en el área sentimental, podría nacer un sentimiento por una persona que significa mucho para ti. Momento de grandes cambios y de comenzar a construir un futuro pues te centras tanto en tu presente sin darte cuenta de que la vida se esta yendo y no has asegurado nada.

Acuario

Vienen momentos que tienen que ver con pagos o dineros que te van a beneficiar. Amor con amor se paga y trata de dar lo mismo que estas recibiendo. Vienen momentos mágicos muy buenos en caso de tener pareja pues comenzarás a resolver problemas con los que habían venido arrastrando desde hace tiempo. Momentos de incertidumbre podría aparecer en cualquier momento, debes de ser muy cauteloso con todo pues lo que salga de tu boca podrían usarlo en tu contra. Traerás mucha suerte en juegos de azar así que aprovéchala en cualquier cuestión que vayas a realizar entre el domingo y lunes. Regresas a estudios o tomaras algún curso que te ayudará mucho a mejorar en diversos aspectos. Sino tienes una relación poco a poco volverás a creer y confiar pues llegará una persona que te dará nuevas esperanzas y nuevos cambios que te harán sentir muy bien y especial.

Piscis

Cuida más tu dieta para que no cometas equivocaciones y subas de peso. Regresarás al gym o a la rutina en caso de no haberla iniciado y traerás toda la actitud de volver a tener cuerpazo criminal. Debes de creer y confiar más en ti, dejar de derramar lagrimas por personas que no valen la pena o no lo merecen. Amores de una noche y cambios buenos, pero deberás actuar de manera distinta para obtener mejores resultados. Vienen rupturas de relaciones en amistades o dentro de la familia, deja que lo arreglen a su manera y trata de no opinar sobre ese tema pues es algo que no te va corresponder. Se viene semana bastante buena en la cual compartirás momentos muy buenos con una persona muy especial. Aprende de cada error y no vuelvas a cometerlos, haz a un lado a esa persona de piel blanca que te estará mintiendo y haciendo daño con comentarios tontos. Aprende a darle vuelta a la pagina y hacer a un lado todos esos problemas que te han detenido en tu andar, tienes una nueva oportunidad para consolidar lo que desees en cualquier área.