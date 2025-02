¿Qué pasó en el primer posicionamiento en ‘LCDLF All-Stars’?

El primer posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ arrancó fuerte. Casi todos los habitantes se posicionaron detrás de Alfredo Adame después de la discusión con Aleska Génesis y Laura Bozzo, más el fuerte enfrentamiento que vivió con Paulo Quevedo.

A diferencia de lo que había dicho horas antes, Bozzo no tuvo un posicionamiento explosivo como afirmó y optó por “la bandera de la paz”. Le expresó a Adame que quería “dejar el pasado en el pasado” y que le había prometido a sus hijas “divertirse” en el show.

“No me digas las cosas feas que me dijiste porque mis nietos lo están viendo, por favor, vamos a hacerlo por el proyecto, este proyecto es para divertirnos y para tirar la casa por la ventana”, manifestó la conductora.

Adame también respondió de forma respetuosa y prometió comportarse si regresaba a ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. Bozzo fue la última en posicionarse, Aleska no lo hizo porque tiene la responsabilidad de salvar a un habitante.

Lupillo Rivera también se refirió a Adame, pero no se posicionó detrás de él. Habló con Paulo Quevedo y dijo que tenía deseos de que el actor saliera porque “nunca iba a cambiar”.

Indicó “Don José Adame donde se encuentre: ¿Por qué no usó protección? Mire el cochinero que vino a dejar”.

“Eres insignificante”

Otro momento tenso de la noche fue el posicionamiento de Diego hacia Adame. Primero le dijo que le “había caído bien”, pero que no apoyaba su comportamiento en contra de las mujeres.

Ante esto, Adame respondió de manera tajante y le dijo que para él “es insignificante”.

Niurka también le dijo al actor que no lo quería cerca porque tenía miedo de que después “explotara” en contra de ella. A la vedette se le salieron las lágrimas.

Para ser el primer posicionamiento, los famosos usaron todos los argumentos que tenían. Desde el punto de vista de los panelistas, no se trata de una “guerra de género” sino de mostrar sus verdaderas personalidades.

Sergio Mayer apoyó, de una forma u otra, el comportamiento de Adame y lo catalogó como uno de los más fuertes.

Este lunes, 10 de febrero, uno de los cinco nominados será eliminado de la competencia y -automáticamente- se convertirá en panelista de la edición ‘All-Stars’.

Seguir leyendo: