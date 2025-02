Musk defiende a DOGE junto a Trump en un impactante momento en la Oficina Oval

El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que busca “reducir significativamente el tamaño del gobierno” al instruir a los jefes de departamentos y agencias federales a emprender planes para reducir las fuerza laboral “a gran escala”.

Trump estuvo acompañado por Elon Musk y su hijo X en la Oficina Oval, mientras firmaba la nueva orden que ordena al gobierno federal implementar una “iniciativa de optimización de la fuerza laboral” creada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk, que ha estado pasando rápidamente de una agencia federal a otra, para recortar gastos y desmantelar programas.

“No es opcional reducir los gastos federales, es esencial”, dijo Musk, que llevaba una gorra negra con el lema MAGA, en comentarios realizados de pie junto a Trump, que estaba sentado detrás del escritorio Resolute. Musk llamó a la burocracia federal la cuarta rama “no elegida” del gobierno y dijo que debe rendir cuentas.

El magnate tecnológico fue invitado por Trump para hablar sobre la orden ejecutiva.

“La gente votó por una reforma gubernamental importante y eso es lo que la gente va a obtener”, dijo Musk, respondiendo a los detractores que califican la participación de DOGE como una adquisición hostil. “De eso se trata la democracia”.

Musk también dijo que quiere añadir “controles de sentido común” al gobierno, argumentando que sus ideas no son “draconianas”. Y, cuando se le preguntó sobre los conflictos de interés personales con su trabajo de reforma del gobierno, Musk respondió: “La transparencia es lo que genera confianza”.

En las primeras semanas de la presidencia de Trump, Musk ha encabezado un esfuerzo para desmantelar las agencias federales, ofrecer despidos con licencias a cientos de miles de trabajadores federales para que dejen sus puestos de trabajo y hacerse cargo de los sistemas de pago dentro del Departamento del Tesoro y otras agencias.

Activistas protestan contra las políticas del presidente Donald Trump y su aliado Elon Musk frente al Capitolio en Washington D.C. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

El trabajo ha provocado numerosas demandas y rechazo de los legisladores demócratas, los titulares de cargos estatales y los sindicatos que representan a los trabajadores federales.

El impactante momento del martes en la Oficina Oval presentó al líder del mundo libre invitando al hombre más rico del mundo a dar una defensa de sus objetivos frente a la prensa traída para la ocasión.

Uno de los hijos pequeños de Musk tiró de su abrigo en ocasiones, mientras el multimillonario argumentaba que la burocracia federal no puede tener más poder que cualquier representante electo.

“Si el dinero se gasta mal, si el dinero de los contribuyentes no se gasta de manera sensata o crítica, entonces eso no está bien. El dinero de los impuestos debe gastarse de manera inteligente, en cosas que importan”, dijo Musk, defendiendo el objetivo de DOGE.

Como ejemplos de despilfarro, Musk mencionó que personas que tienen 150 años, por lo que están “probablemente muertas”, están recibiendo cheques de la Seguridad Social y que burócratas con un salario de “unos pocos cientos de mil dólares” han “de alguna manera logrado acumular decenas de millones de dólares en patrimonio neto”.

Dijo que eso sucedió con los empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sugiriendo que “se enriquecieron a expensas de los contribuyentes”.

Musk no ofreció ninguna prueba específica para respaldar estas acusaciones.

El presidente dijo el martes que pensaba que era “una locura” que DOGE haya podido encontrar tanto fraude y despilfarro en el gobierno federal, argumentando que “no teníamos idea de que íbamos a encontrar tanto”.

Trump también dijo que la Casa Blanca está atenta a si hay un conflicto de intereses o falta de transparencia en cualquier cosa en la que esté trabajando Musk, y señaló que es “un gran hombre de negocios” que hace este trabajo.

Cientos de miles de trabajadores federales se quedarán sin empleo en septiembre si aceptan la oferta. Crédito: Lynne Sladky/Archivo | AP

Un juez federal emitió un fallo el sábado que impide a DOGE acceder a los sistemas de pago del Departamento del Tesoro al bloquear a los designados políticos y a los empleados especiales del gobierno, como Musk y el personal de DOGE.

El martes, el tribunal aclaró el fallo, diciendo que no se extiende al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Mientras tanto, Trump y sus aliados han denunciado el fallo original y generalizado.

Trump, en la Oficina Oval, dijo que el juez tiene “ciertas inclinaciones” y que espera que los tribunales le permitan hacer lo que fue elegido para hacer.

“Parece difícil de creer que los jueces quieran detenernos”, dijo Trump. “Parece difícil de creer que un juez pueda decir que no queremos que hagas eso. Entonces tenemos que mirar a los jueces porque creo que es una violación muy grave”.

Musk redobló su defensa del trabajo de DOGE en el Departamento del Tesoro en particular.

“Lo que estamos haciendo con el Departamento del Tesoro es tan básico que no se puede creer que no exista ya”, dijo, y agregó que Estados Unidos actualmente paga a algunas “organizaciones terroristas, estafadores conocidos” que deberían estar en una “lista de no pagar”.

Musk no ofreció detalles sobre esta declaración, pero luego dijo que si se equivoca, especialmente al hacer declaraciones sobre en qué gasta dinero el gobierno federal, aceptará correcciones.

“Algunas de las cosas que digo serán incorrectas y deberían corregirse. Por lo tanto, nadie va a batear mil. Cometeremos errores y actuaremos rápidamente para corregir cualquier error”, dijo el CEO de Tesla.

Musk no había enfrentado preguntas desde que tomó la iniciativa de recortar o incluso desmantelar algunas agencias federales. La Casa Blanca ha dicho que está clasificado como un “empleado especial del gobierno”, pero se conoce ante quién es responsable, aparte de Trump.

DOGE ha apuntado a eliminar o disminuir críticamente varias agencias del gobierno federal, incluida la USAID, y ahora busca desmantelar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

DOGE se ha enfrentado a reveses iniciales de los tribunales, especialmente cuando un juez federal bloqueó temporalmente a Musk y su equipo el acceso a material del Departamento del Tesoro, incluida información confidencial como los números de la Seguridad Social y la información de las cuentas bancarias de millones de estadounidenses.

