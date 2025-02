19 estados demandan para impedir que DOGE acceda a datos personales de estadounidenses

Una coalición de 19 fiscales generales demócratas presentó una demanda el viernes al presidente Donald Trump para impedir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk acceda a los registros del Departamento del Tesoro que contienen datos personales confidenciales como números de seguridad social y cuentas bancarias de millones de estadounidenses.

La nueva demanda presentada en una corte federal de Nueva York, acusa al presidente Trump y al Departamento del Tesoro de violar la ley federal al otorgar a los asistentes de Elon Musk acceso a una sensible base de datos de pagos federales, según The Associated Press.

El sistema de pagos del Departamento del Tesoro maneja reembolsos de impuestos, beneficios de Seguridad Social, beneficios de veteranos y mucho pagos más, enviando billones de dólares cada año mientras contiene una red expansiva de datos personales y financieros de estadounidenses.

La demanda busca prohibir que “los designados políticos, los empleados especiales del gobierno y cualquier empleado del gobierno asignado por una agencia fuera del Departamento del Tesoro” accedan a los datos de pago y que a todas las personas a las que se les haya otorgado ese acceso se les exija que devuelvan la información.

No se conoce cuántos miembros de DOGE tienen actualmente acceso a los datos de pago en este momento.

“Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información, y buscaron explícitamente este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente los pagos de los que dependen millones de estadounidenses, pagos por atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo James en un comunicado y en un mensaje de video publicado por su oficina.

Junto a James en la presentación de la demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

El lunes, dos sindicatos demandaron al Departamento del Tesoro, haciendo afirmaciones similares sobre el acceso no autorizado o ilegal a la base de datos de pagos.

Ambas partes en ese caso acordaron una orden que limita el acceso a los empleados regulares del Tesoro más dos empleados temporales que trabajan en el proyecto DOGE, Elez y Tom Krause, hasta que el tribunal considere la solicitud de los sindicatos de un alivio a largo plazo.

