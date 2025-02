Hermano de Daniel Bisogno revela cuál es el estado de salud del periodista

En medio de la ola de especulaciones sobre la salud de Daniel Bisogno, su hermano Alex ha decidido salir a revelar cuál es el estado actual del comunicador y hacer una sentida petición al público. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de la señal de “Ventaneando”, el familiar del periodista indicó que este recibió una hemodiálisis tras presentar complicaciones y que su estado se tornara crítico.

“Ayer estuve con Daniel, en la noche yo me fui a mi casa, me llama la hepatóloga y me dice que Daniel está teniendo dificultades para respirar“, detalló el ex presentador de ‘Al Rojo Vivo’. “Me quedé ahí en la noche para que le pusieran un catéter, le pusieron un diurético, le pusieron este catéter y después de eso fue necesario que le hicieran un tratamiento de hemodiálisis por primera vez“.

Al ser cuestionado sobre el motivo que lo llevó a recibir este tratamiento, el joven informó que: “Lo que hizo fue que se detuviera la función de los riñones (…) y esto provocó que este líquido que acumuló en su organismo se depositara un poco en los pulmones“.

Durante la entrevista, Alex Bisogno aclaró que debido a la hemodiálisis, los médicos decidieron mantener a su hermano en terapia intensiva para su constante monitoreo.

“Si la pregunta es si está delicado, sí está delicado, desde el momento en el que lo iban a trasplantar, la situación es que no ha salido de ese riesgo, no ha habido una mejora“, manifestó el también periodista.

Bajo esta misma tesitura, hizo un llamado al público para conseguir ayuda económica y donadores de sangre para Daniel Bisogno. Reveló que aquellos interesados en proporcionar este último apoyo, deberán acudir al hospital Ángeles del Pedregal, ubicado en la Ciudad de México.

