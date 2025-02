Si Trump desaparece el Departamento de Educación, ¿qué pasará con los programas?, la pregunta a Linda McMahon

La pregunta más importante que Linda McMahon debe responder a senadores es sobre cuál será el futuro de diversos programas educativos para los grupos más vulnerables y poblaciones diversas, como los latinos, en su audiencia para la confirmación como Secretaria de Educación.

“La pregunta que queremos hacer es si ella quiere desmantelar, desmontar y destruir el Departamento de Educación de los EE.UU., ¿qué va a pasar con todos los programas? ¿Qué va a pasar con todos los fondos y qué va a pasar con los niños cuando se vean afectados por el caos que esto desencadenará?”, expuso a este diario Keri Rodrigues, fundadora y presidenta de National Parents Union.

McMahon, nominada para dirigir el Departamento de Educación por el presidente Donald Trump, enfrenta críticas por su prácticamente nula experiencia en materia educativa, por ello los padres de familia están preocupados.

Rodrigues criticó que la Administración Trump quiera retirar los fondos federales de programas educativos y transferirlos a los estados, sin que haya una unificación en el sistema educativo del país.

Señaló que cuando se dio dinero a los estados para enfrentar los retos en educación durante la pandemia de COVID-19, el gasto fue irregular.

“Es sólo una subvención en bloque que los estados obtuvieron del gobierno federal para ayudar a los niños a superar los desafíos de la pandemia, los estados gastaron ese dinero tan mal que […], los puntajes muestran que estamos en una crisis de alfabetización y que nuestros puntajes de matemáticas de octavo grado están en aproximadamente el 35%, por lo que nuestros niños no están ni cerca de estar listos para ser competitivos a nivel mundial”, lamentó.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2022 EE.UU. se situó por debajo del promedio en matemáticas, ocupando el lugar 28 de 37 países, aunque tuvo avances en ciencias.

Una de los principales argumentos de la Administración Trump sobre sus cambios administrativos es enfrentar la competencia que representa China, pero Rodrigues considera que si la educación sufre un descalabro como el que plantea la desaparición del Departamento correspondiente, ese reto será imposible de superar.

“[Actualmete los niños] no están preparados para competir con China, India o Europa en la carrera de la IA y la tecnología en la que tendrán que enfrentar cuando participen en la economía global”, consideró. “Entonces, lo que queremos saber es, ya sabes, de dónde van a venir los estándares. Ya sabes, la educación pública estadounidense no es solo algo bueno. En realidad, es un activo nacional que es clave para nuestra economía, es la clave para nuestros intereses de seguridad nacional. Por lo tanto, no poder tener estándares nacionales, no poder monitorear, no saber dónde estamos, esto puede tener impactos catastróficos en toda nuestra nación”.

Durante el primer periodo de gobierno de Trump, McMahon fue administradora de la Oficina para los Pequeños Negocios.

Junto con su esposo, Vince McMahon, la futura secretaria de Educación fundó la WWE, de lucha libre profesional.

