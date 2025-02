Latinos podrían ser afectados con nueva secretaria de Educación, Linda McMahon

Varios de los programas del Departamento de Educación que benefician a hispano o latinos podrían ser afectados por la nueva secretaria de Educación, Linda McMahon, siguiendo los planes del gobierno del presidente Donald Trump.

“En primer lugar, lo que se eliminará será la educación bilingüe“, advirtió en entrevista Keri Rodrigues, fundadora y presidenta de National Parents Union. “Puedo anticipar que escucharán de boca del presidente Trump que el inglés es el idioma de esta nación y que tienen que saberlo y que no vamos a pagar para que lo aprendan. Por lo tanto, no me sorprendería escuchar que, en primer lugar, se recortará la educación bilingüe”.

Para Rodrigues, cuya organización se opone a la confirmación en el Senado de McMahon, el programa de educación bilingüe es personal, debido a su historia familiar.

“Mi abuela fue una de las personas que luchó, en Massachusetts, por las primeras clases de educación bilingüe […] en las primeras clases de la nación, lo que sería absolutamente catastrófico y desgarrador para tantos estudiantes que necesitan estos programas críticos para poder comenzar su camino hacia la experiencia del sueño americano en la sociedad estadounidense”, advirtió.

Rodrigues dijo que hay otros programas que estarían en riesgo, como aquellos para educación especial, con niños con autismo o con el síndrome de déficit de atención (TDAH, en inglés).

“Hay 7.4 millones de niños en esta nación que requieren educación especial, y esto los afectará mucho”, dijo. “La otra cosa que diría es que si la gente vive en un estado republicano, como Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama o Luisiana, estos son los estados que se verán más afectados, porque dependen en gran medida de la financiación del Título Uno, que es la financiación para personas de bajos ingresos, o del Título Tres, que te da el dinero de Yale, o la financiación de la educación especial, es decir, más del 20 al 25% de la financiación en estos estados republicanos, en realidad, proviene del Gobierno federal”.

Congresistas demócratas han advertido que la Administración Trump tiene un plan que avanza para desmantelar el Departamento de Educación.

“Vamos a recordarle al público estadounidense lo que Elon Musk está intentando hacer: destruir el Departamento de Educación, que proporciona fondos a los estudiantes con discapacidades, desmantelar el NIH, que otorga subvenciones para la investigación del cáncer, y obtener acceso a nuestros datos privados. Lucharemos con fuerza”, dijo el representante Robert García (California) en MSNBC.

Musk afirmó el martes en la Casa Blanca que no hay planes de desmantelar el sistema educativo, pero el presidente Trump ha repetido que su intención es que los estados se encarguen por completo de los planes educativos.

La National Parents Union tiene 1.7 millones de miembros en todo Estados Unidos. Crédito: National Parents Union | Cortesía

¿Qué es la National Parents Union?

Rodrigues indica que la National Parents Union representa a padres de familia en todo Estados Unidos, para asegurar que las preocupaciones en la educación se integren a programas de gobierno.

“Es la voz independiente y unida de las familias estadounidenses modernas. Representamos a 1,800 afiliados en los 50 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico, con aproximadamente 1.7 millones de miembros”, dijo. “Lo que buscamos es asegurarnos de que las prioridades de los padres y las familias estén en el centro de nuestros debates sobre políticas y nuestra política”.

La organización está preocupada por la llegada de McMahon y los planes de desmantelar el Departamento de Educación.

“Estaría queriendo desmantelar, destruir y causar caos por completo en la educación pública, lo que, para nosotros, sería un hecho muy preocupante”, dijo. “El Departamento de Educación de los Estados Unidos desempeña un papel esencial para garantizar que nuestros niños estén preparados para los trabajos y la economía del futuro. […] Y financia algunos de los programas más críticos, incluidos los destinados a estudiantes de bajos ingresos”.

¿Qué pasa si McMahon es confirmada?

Rodrigues cree que McMahon tiene altas posibilidades de ser confirmada como secretaria de Educación, debido al respaldo que tiene de los republicanos.

“Anticipamos que ella será confirmada”, dijo Rodrigues.

La nominada por el presidente Trump fue parte del primer periodo de gobierno de Trump, como administradora de la Oficina para los Pequeños Negocios, pero renunció en 2019 para convertirse en presidenta de America First Action, una súper PAC a favor de Trump.

Junto con su esposo, Vince McMahon, la futura secretaria de Educación fundó la WWE, de lucha libre profesional.

Este jueves, cuando será la audiencia en el Senado para enfrentar cuestionamientos, la National Parents Union convocará a padres de familia de todo el país.

“Francamente, estamos trayendo a padres de todo el país para que vengan [a Washington, D.C.] y tengan una conversación, incluidos muchos padres latinos. Específicamente, estoy pensando en nuestros padres que vienen de Kansas City, nuestros padres que vienen de Montana, nuestros padres que vienen de Detroit que se unirán a nosotros para asegurarnos de que las voces de las familias latinas sean realmente escuchadas alto”, dijo Rodrigues.

Los padres de familia buscan dejarle claro a McMahon que se requiere impulsar educación de calidad, no desmantelar el sistema federal.

“Queremos que [McMahon] se pronuncie. Y francamente, vamos a exigirle cuentas por las promesas que hace”, dijo Rodrigues. “Vamos a hacerle saber que no necesitamos fabricar ninguna crisis en la educación; no necesitamos distraernos con la educación de calidad o las guerras culturales […]. Tenemos una crisis en la educación. Es una crisis en torno a la alfabetización, y esperamos que ella tome medidas al respecto”.