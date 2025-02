Fracasa por segunda ocasión plan para proteger de desalojo a inquilinos afectados por incendios

Por segunda ocasión, fracasó en el Concejo de Los Ángeles una moción para proteger de los desalojos de la vivienda de alquiler a los trabajadores que han perdido sus ingresos a partir de los incendios de Los Ángeles.

Al mismo tiempo, los trabajadores inquilinos que perdieron sus empleos a causa de los incendios se organizan para recolectar fondos en la comunidad, y compensar la falta de ingresos.

La moción necesitaba ocho votos para ser aprobada, pero solo seis concejales votaron a favor, sus autores Eunisses Hernández y Hugo Soto-Martínez así como los concejales Ysabel Jurado, Nithya Raman, Marqueece Harris-Dawson, y Heather Hutt.

En contra votaron los concejales Mónica Rodríguez, Tracy Park, Bob Blumenfeld, Katy Yaroslavsky y John Lee.

El concejal Curren Price se abstuvo de votar porque es propietario de viviendas de alquiler, mientras que los concejales Imelda Padilla, Tim McOsker y Adrin Nazarian estuvieron ausentes.

La propuesta original que pretendía congelar el aumento de rentas por un año fue descartada por otras protecciones que requieren a los inquilinos presentar documentos que demuestren que han sufrido una pérdida significativa de ingresos debido a los incendios, y por tanto no han podido pagar el alquiler a tiempo, lo cual les serviría como defensa en una corte de desalojos.

Después de un año de no pagar renta, tendrían que liquidar el alquiler atrasado.

Hernández dijo que su moción es el mínimo indispensable que la ciudad puede hacer por los inquilinos en dificultades.

“Después de semanas de demoras y deliberaciones, todavía estamos dudando sobre si proteger a algunas de las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, dijo Hernández.

La concejal por Pacific Palisades, Traci Park que votó en contra, afirmó que no tienen estadísticas sobre el impacto que los incendios han provocado en el aumento de desalojos para poder tomar decisión informada.

Mientras que señaló que hay recursos locales y estatales para dar asistencia para el alquiler a los trabajadores afectados por los incendios.

La concejal Mónica Rodríguez afirmó que políticas como la propuesta de la concejal Hernández no ayudan a crear un entorno que ayude a construir más viviendas en la ciudad.

La propuesta va a regresar al Concejo para ser discutida y aprobada o rechazada, el martes 18 de febrero.

Los trabajadores se organizan

María y su esposo son unos de los trabajadores afectados con los incendios.

“Nosotros nos dedicamos a la jardinería. Perdimos tres casas en el Incendio de Palisades que se quemaron y ya no pudimos entrar a trabajar. Dejamos de ganar alrededor de $700 por esas tres casas al mes, pero también teníamos muchos pagos extras que los propietarios nos hacían por hacer trabajos adicionales a sus jardines”, dijo María.

Añadió que pudieron pagar la renta, pese la reducción de los ingresos, porque uno de los propietarios afectados les donó $300; y otro $200.

Sin embargo, no saben como le harán en los siguiente meses si no consiguen trabajo para reemplazar el que perdieron. “Tenemos un hijo de 26 años que sufre una discapacidad y un niño de 15 años”, dijo.

Además viven bajo la incertidumbre de un posible desalojo porque desde diciembre, el nuevo propietario de su vivienda de alquiler que han habitado durante 26 años, le está pidiendo que desalojen.

“Gracias al apoyo de LA Tenants Union, hemos podido mantenernos en esa casa”, dijo. Tanto María como su esposo se han unido a este sindicato de inquilinos.

Mientras los concejales se ponen de acuerdo, el LA Tenants Union lanzó la campaña Support LATU members who lost work because of fires en GoFundMe para recolectar fondos para los trabajadores que han perdido sus empleos a causa de los incendios de Pacific Palisades.

Y dieron ejemplos: “Wendy era cuidadora de un hombre discapacitado y le dijeron abruptamente que no la necesitaban por el momento. Rodrigo era jardinero en Palisades y el barrio donde trabajaba normalmente es inaccesible desde que empezaron los incendios”.

Esther y Marisol también limpiaban casas en barrios que estuvieron inaccesibles durante la mayor parte de enero.

Todos ellos son inquilinos que desde antes de los incendios, empezaron a sufrir un intenso acoso por parte de los propietarios de sus viviendas, que quieren echarlos de sus pisos con renta estabilizada para subir el alquiler al próximo inquilino.

Los organizadores de la campaña en GoFundMe hicieron saber que en medio de esta emergencia, el Ayuntamiento de Los Ángeles y la Junta de Supervisores del Condado se han negado a tomar medidas significativas para proteger a los inquilinos, como la aplicación de una moratoria de desalojo o el congelamiento del alquiler.

El domingo 16 de febrero se llevará a cabo una kermés con comida oaxaqueña, salvadoreña y hondureña para recaudar fondos a beneficio de los trabajadores en el 3555 Sierra Street, Los Ángeles, 90031. El horario de la kermés es de 12 pm a 4pm.

Lo que se recaude se distribuirán entre los miembros del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles que han perdido su trabajo a causa de los incendios forestales.

“La distribución será supervisada por un grupo de representantes de varias secciones locales. Los fondos no utilizados se guardarán para los inquilinos en futuras situaciones de emergencia”, advirtieron los organizadores.