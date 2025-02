Artículos con pilas de botón son un peligro para los niños

Una nueva ley exige compartimentos para baterías más seguros, pero aún quedan lagunas. Aquí te explicamos cómo mantener a salvo a tu familia.

Las pilas de botón, o de moneda, son comunes en juguetes y productos para el hogar. También son especialmente peligrosas para los niños pequeños. Si se ingieren, una pila de botón puede quemar el tejido interno del cuerpo en tan solo dos horas.

Preciosas guirnaldas de luces, pequeñas velas sin llama, diademas y disfraces animados y un montón de juguetes que parpadean, emiten pitidos y zumban. En las fechas navideñas, en particular, el mercado se llena de todo tipo de artilugios y aparatos electrónicos divertidos. Muchos de ellos funcionan con pilas de botón, llamadas así por su forma y su pequeño tamaño.

Las pilas de botón vienen en distintos tamaños; algunas son más pequeñas que un Cheerio.

Estas pilas son potentes y compactas, pero por desgracia también son especialmente peligrosas si caen en manos de niños pequeños.

El riesgo de asfixia es evidente, pero existen otros peligros ocultos si se ingieren: los líquidos del cuerpo pueden activar la corriente eléctrica de la pila, incluso en el caso de una pila usada o “muerta”. Una batería puede quemar el esófago o la garganta de un niño en tan solo dos horas. En contacto con el ácido del estómago, una batería también puede perder elementos corrosivos, lo que supone un riesgo de envenenamiento. Y si un niño curioso se introduce una pila en la nariz o en el oído, el tejido corporal puede resultar dañado.

Las pilas que se tragan o se insertan a menudo tienen que extraerse quirúrgicamente, y el daño que dejan puede ser duradero.

Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), entre 2011 y 2021 se produjeron unas 54,300 visitas a la sala de emergencias y al menos 25 muertes atribuidas a la exposición a pilas de botón. Se calcula que el 78% de esas visitas a la sala de emergencias se referían a niños de seis años o menos.

La Ley de Reese, promulgada en 2022 (promovida por la madre Trista Hamsmith, cuya hija Reese murió tras tragarse una pila de botón), establece los requisitos federales para las pilas de botón. Tras la aprobación de la ley, la CPSC creó una nueva norma de seguridad que exige que muchos artículos con este tipo de pilas tengan compartimentos más seguros para ellas, así como etiquetas de advertencia específicas.

Pero los requisitos de la CPSC todavía no se aplican a los juguetes, que ya están cubiertos por una norma obligatoria diferente que los expertos en seguridad de CR consideran demasiado débil. Dicen que la norma no exige pruebas lo suficientemente rigurosas como para garantizar que los compartimentos de las pilas y los cierres utilizados para asegurarlas sean duraderos.

Además, las regulaciones de la CPSC se aplican únicamente a los artículos fabricados o importados después del 19 de marzo de 2024.

Por eso, Consumer Reports decidió comprar en línea varios dispositivos que funcionan con baterías de botón para tener una idea de qué tan seguro es el mercado en este momento.

Consumer Reports compró 31 productos que funcionan con pilas de botón para evaluar cómo se construyeron y qué etiquetas de advertencia tenían, si es que las tenían. Nuestra lista, que incluía artículos para niños y artículos para el hogar en general, se basó en los tipos de juguetes y decoración populares en las fiestas y que se han relacionado con visitas a salas de emergencia relacionadas con pilas de botón.

En nuestro botín: “luces de hadas” LED, velas de té y velas; artículos de disfraces que incluyen un tutú iluminado, guantes y una diadema con temática navideña; tabletas de escritura LCD para niños, y regalos de fiesta y artículos para rellenar calcetines como pulseras antiestrés y barras luminosas.

Los resultados fueron alarmantes: 10 de los 31 productos que compramos tenían pilas de botón a las que se podía acceder peligrosamente, y muchos otros carecían de advertencias claras sobre los riesgos que entrañaban.

Esto es lo que debes saber para mantener a tus hijos a salvo.

El compartimento de la batería de esta falda de disfraz con luces era fácil de abrir y de acceder, con una sola mano y sin herramientas.

Evaluación 1: ¿Qué tan difícil es para los niños acceder a las pilas?

En primer lugar, las buenas noticias. Muchos de los productos que compramos estaban fabricados de tal manera que los niños no podían acceder fácilmente a las pilas de botón. Si las pilas de los artículos debían reemplazarse, para abrir el compartimento de las pilas era necesario utilizar un destornillador o una moneda, o dos movimientos independientes y simultáneos de la mano. Si los artículos tenían pilas no reemplazables, los compartimentos no eran accesibles.

Juguetes como un Tamagotchi, un Furby y una figura parlante de Blippi pasaron esta prueba de cómo estaban construidos. Varias luces de cadena, las tabletas de escritura LCD y algunas de las velas falsas también lo hicieron. Cinco de los productos que compramos incluían un control remoto con pilas de botón y todos tenían compartimentos de seguridad para las pilas que un niño no podía abrir fácilmente.

En total, 21 de los 31 productos que compramos son seguros, según el doctor Juan Alberto Arguello, quien dirigió las pruebas de CR.

Estos cinco productos tenían compartimentos para pilas que eran muy fáciles de abrir, lo que suponía un peligro para los bebés o los niños pequeños.

Sin embargo, se consideraron problemáticos 10 productos. Entre los peores se encontraban cinco que tenían compartimentos para pilas que eran increíblemente fáciles de abrir (posiblemente incluso para un bebé). Entre ellos se encontraban velas de té rojas fabricadas por una empresa llamada LumaBase, unos novedosos guantes luminosos para niños fabricados por Cotruere, un tutú luminoso para disfraz diseñado para niños de dos a ocho años de Zeyue, una diadema con motivos navideños de Elcoho US y un termómetro comercializado para adultos y niños, fabricado por Boncare.

Este termómetro Boncare tiene una batería tipo botón que se expone fácilmente. Los termómetros y otros dispositivos médicos están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, no por la CPSC, por lo que no están cubiertos por la Ley de Reese. Con ellos, los padres deben tener especial cuidado.

Arguello dice que el compartimento de la batería del termómetro se puede abrir fácilmente con una mano. Para los demás elementos de la lista, “solo se necesita un dedo para abrir estos compartimentos”, dice Arguello. “El plástico es muy blando y débil”.

Estos cinco productos tenían compartimentos para pilas de botón que estaban cerrados pero se rompían con facilidad, por lo que también representaban un peligro.

Además, se descubrió que otros cinco productos de nuestra evaluación, si bien tenían baterías a las que no se podía acceder de forma tan peligrosa, seguían planteando un riesgo porque los compartimentos de las baterías eran muy endebles. Entre ellos se encontraban artículos que los niños pueden recibir en vacaciones o como premios en la escuela: una pulsera Fidget Spinner fabricada por una empresa llamada Maegawa, tubos de plástico luminosos de Kannove, luces LED para los dedos de Cokoka, gafas luminosas de Zaaaslsm y anillos parpadeantes de Wakestar. Estos cinco productos tenían compartimentos para las baterías que se desarmaban fácilmente con una pequeña cantidad de fuerza y ​​sin herramientas. También podían romperse con bastante facilidad, dejando expuestas las pilas, si se caían al suelo, dice Arguello.

CR intentó ponerse en contacto con los fabricantes de estos 10 productos para alertarlos sobre los riesgos que encontramos y preguntarles si tenían planes de rediseñar sus productos para que los compartimentos de las pilas fueran más seguros. LumaBase, el fabricante de las velas de té rojas que compramos, dijo que desde “finales del verano” los compartimentos de las pilas ahora tienen tornillos, por lo que debíamos de haber comprado algunos productos viejos. Un segundo producto de LumaBase que evaluamos (un juego de mini luces de cadena) sí tenía un compartimento de pilas seguro.

Ni Boncare ni Wakestar respondieron a nuestra solicitud de comentarios. No se pudo encontrar la información de contacto de Cotruere, Zeyue, Elcoho, Maegawa, Kannove, Cokoka y Zaaaslsm.

Estos son ejemplos de compartimentos de batería seguros: requieren una herramienta o varios movimientos simultáneos de la mano para abrirlos.

Evaluación 2: ¿Estos productos tienen buenas etiquetas de advertencia?

La norma de la CPSC es específica en cuanto a los avisos que deben incluirse en las etiquetas de advertencia de los productos (que no sean juguetes) que utilizan baterías de botón y en el propio embalaje de las baterías. En un lenguaje sencillo, la etiqueta debe indicar los peligros y decir a los consumidores qué hacer si alguien ha ingerido o insertado una de las pilas en cualquier parte del cuerpo.

Los expertos de CR creen que, aunque las etiquetas de advertencia por sí solas no son suficientes para mantener a los consumidores seguros, pueden ayudar. Lo ideal es que las advertencias aparezcan en tantos lugares como sea posible: en el embalaje exterior, en las instrucciones y en el propio producto.

El paquete de la izquierda tiene una etiqueta de advertencia que es completa y clara, dice Arguello de Consumer Reports. El paquete de la derecha, que también contenía artículos con pilas de botón, no describe suficientemente los riesgos, dice.

Photo: Scott Meadows/Consumer Reports

De los 31 productos que compramos, 16 de ellos no tenían ninguna etiqueta de advertencia.

De los 15 productos que sí tenían una etiqueta de advertencia, solo ocho contenían todo el texto que los expertos en seguridad de CR desearían ver, mientras que el resto solo tenía una parte. Las advertencias parciales son insuficientes: por ejemplo, una etiqueta de advertencia solo describía el peligro de asfixia, lo que no refleja completamente el peligro de que un niño se trague una pila de botón. Y solo dos productos tenían etiquetas de advertencia en las tres partes del paquete: en el envoltorio exterior, en las instrucciones y en el producto en sí.

“Es inaceptable que tantos productos que funcionan con baterías de botón, incluidos los juguetes para niños, no incluyan información vital en sus etiquetas de advertencia”, afirma Gabe Knight, analista principal de políticas de Consumer Reports. “Además de un diseño más seguro y compartimentos más resistentes, las advertencias claras, visibles e informativas en estos productos pueden ayudar a alertar a los padres y cuidadores sobre el potencial peligro”.

Convertir la tragedia en acción y cambio

El hecho de que hoy en día exista una protección significativa contra las pilas de botón en la mayoría de los productos se debe a la tragedia de una familia y a lo que le siguió.

Reese Elizabeth Hamsmith, de Lubbock, Texas, tenía 16 meses en octubre de 2020 cuando sus padres la llevaron al pediatra con síntomas parecidos a los de laringotraqueítis, según el testimonio posterior de su madre ante el Congreso.

Solo al día siguiente, cuando los padres de Reese notaron que a un control remoto de su casa le faltaba una batería, pensaron que podría haber una conexión. Llevaron a Reese rápidamente a la sala de emergencias para que le hicieran una radiografía y, cuando encontraron una batería alojada en su garganta, Reese fue operada de emergencia, testificó su madre, Trista Hamsmith. La pila había estado en su cuerpo durante más de 30 horas en ese momento, estima Hamsmith, quemándole el esófago y la tráquea.

El daño resultó irreversible. Reese estuvo hospitalizada durante varias semanas y se sometió a varias cirugías complicadas, testificó su madre. Tenía 18 meses el 17 de diciembre de 2020, cuando murió.

En las semanas y meses posteriores a su devastadora pérdida, los amigos de Trista Hamsmith hablaron sobre cómo podía honrar a su hija de una manera significativa. Una de las sugerencias fue que un parque llevara su nombre.

“No, no quiero un parque”, recuerda haber pensado Hamsmith. “Quiero una ley”.

Sin saber exactamente por dónde empezar, pero impulsada por un propósito, hizo llamadas telefónicas, primero a legisladores locales y luego a representantes estatales y federales, para contar la historia de Reese. Fundó un grupo de defensa sin fines de lucro, Reese’s Purpose. Testificó ante el Congreso sobre la historia de Reese y sobre la necesidad de mayores protecciones contra las baterías pequeñas para todos los niños.

“Estaba nerviosa… No me gusta que la gente me vea llorar”, dice Hamsmith. “Pero mi misión era que otros padres no tuvieran que saber lo que es enterrar a su hijo”.

Cuando la Ley de Reese se aprobó en el Congreso en 2022, el apoyo fue unánime. La ley exigía a la CPSC que creara un nuevo estándar de seguridad para envases resistentes, compartimentos seguros para las pilas y etiquetas de advertencia detalladas en los dispositivos que no son juguetes y que utilizan baterías de botón. Los expertos en seguridad de Consumer Reports apoyaron tanto la ley federal como la posterior norma de la CPSC.

Hamsmith se ha dedicado a concientizar a los padres sobre el riesgo de las pilas de botón y a aumentar la supervisión de los fabricantes y minoristas. Pero también sabe lo importante que es alertar a los médicos. Reese’s Purpose está financiando ahora el desarrollo de un dispositivo médico que se pueda utilizar en cualquier consultorio médico y que pueda detectar de forma rápida y sencilla una pila de botón en el cuerpo de un niño sin necesidad de una radiografía.

Lo que debe suceder ahora

Cuando se enteró de los resultados de la evaluación de los productos de Consumer Reports, Hamsmith dijo que le “enfermó” saber cuántos artículos peligrosos siguen a la venta hoy en día.

Parte del problema es que se ha permitido que los productos más antiguos que no cumplen con la norma de la CPSC sigan en el mercado. Pero Hamsmith dice que confía en que el mercado se va a volver más seguro con el tiempo a medida que los productos viejos se agoten o se retiren de los estantes. En cuanto a las empresas que venden artículos inseguros que violan la Ley de Reese, dice: “Mi mensaje es que no se van a escapar, no se van a escapar. Las vidas de nuestros niños importan más que sus ganancias”.

Y aunque la norma actual de la CPSC sobre pilas de botón no se aplica a los juguetes, se ha propuesto una nueva norma prometedora que equipararía los requisitos actuales para los juguetes con la misma norma estricta que se aplica a todos los demás productos. Así, por ejemplo, la seguridad de los compartimentos de las pilas de los juguetes tendría que someterse a pruebas más rigurosas para asegurarse de que no se rompan ni se abran en situaciones del mundo real, como cuando el producto se cae al suelo. Los expertos en seguridad de Consumer Reports expresaron su apoyo a la norma propuesta para los juguetes, junto con la Academia Americana de Pediatría, el grupo de defensa Kids in Danger y varios otros grupos de defensa.

La Asociación de Juguetes ha expresado el apoyo de la industria a la Ley Reese, no obstante, sostiene que una nueva norma específicamente para los juguetes es innecesaria porque ya existe una norma adecuada y un proceso establecido para modificarla. “La reglamentación propuesta por la CPSC serviría para renunciar de manera unilateral al proceso de normas de consenso establecido y bien considerado, que ya está en marcha”, escribió Joan Lawrence, vicepresidenta principal de normas y asuntos regulatorios de la Asociación de Juguetes, a CR en una declaración enviada por correo electrónico.

La CPSC dice que la agencia está en el proceso de revisar los comentarios de la norma propuesta. El personal de la CPSC se negó a hacer comentarios sobre los productos específicos que CR evaluó para este artículo, pero dijo que “los fabricantes e importadores que no cumplan con todos los requisitos de la Ley de Reese, incluidas las normas asociadas con los compartimentos de las baterías, las advertencias en el producto, su empaque y en las instrucciones y manuales, se someterán a medidas de cumplimiento que incluyen sanciones civiles de hasta $120,000 por infracción consciente”.

El papel de los minoristas

Los expertos en seguridad de CR afirman que la responsabilidad también recae en los minoristas, los sitios web y las aplicaciones que venden productos que funcionan con pilas de botón. Tienen el poder de retirar de las estanterías productos riesgosos, ya sean viejos o nuevos, y de cualquier categoría.

“Tanto si la gente compra en línea como en persona, la comodidad nunca debe ir en detrimento de la seguridad de un niño”, afirma Knight. “Los comercios en línea tienen la oportunidad de tomar la iniciativa al implementar medidas más estrictas para garantizar que solo se vendan en sus plataformas productos que cumplan con los estándares actuales más estrictos”.

CR compró casi todos los productos de nuestra evaluación en Amazon, y algunos los pidió a otros minoristas en línea, incluidos Home Depot y Target. Amazon, que nos vendió nueve de los productos de la categoría “más peligrosos” mencionada anteriormente, le dijo a CR que todos los productos que marcamos ya se eliminaron del sitio o cumplen con los estándares, o que su cumplimiento está bajo investigación.

“Exigimos que todos los productos que se ofrecen en nuestra tienda cumplan con las leyes aplicables, incluida la Ley de Reese”, dijo un portavoz de Amazon a CR. “Monitoreamos continuamente nuestra tienda y, si descubrimos que un producto no fue detectado por nuestros controles automáticos, abordamos el problema de inmediato, refinamos nuestros controles y eliminamos los productos que no cumplen con las normas”.

La portavoz de Home Depot, Beth Marlowe, dijo a CR que el minorista ha dejado de vender las velas de té rojas LumaBase después de que se les informara del problema. El compartimento de la batería del único producto que compramos en Target estaba seguro.

Esta vela LED contiene una pila de botón que un niño puede sacar fácilmente con una mano.

Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos

Las pilas de botón están omnipresentes en los productos que compramos y puede que no sea razonable eliminarlas por completo de tu hogar. Pero si vives con niños pequeños o personas mayores o con problemas cognitivos, es una buena idea analizar los productos que funcionan con pilas que ya posees y ser inteligente con los nuevos que vayas a comprar.

Comprueba cuáles de los productos que ya tienes en tu casa utilizan pilas de botón. Si encuentras alguno que las utilice, asegúrate de que los compartimentos de las pilas estén bien cerrados.

Intenta comprar productos nuevos de marcas reconocidas y de buena reputación que probablemente estén fabricadas con materiales de mayor calidad y diseñadas teniendo en cuenta la seguridad. Como dice Arguello: “Cuanto más barato es algo, probablemente peor sea”.

En la mayoría de los casos, los productos que funcionan con baterías de botón vienen con las baterías ya instaladas, pero si alguna vez tienes que comprar algunas de repuesto, existen opciones de baterías más seguras. Por ejemplo, Energizer está empezando a vender pilas de botón que tienen un revestimiento de sabor amargo para evitar que se las traguen y que hará que la boca de los bebés se vuelva azul para alertar a los padres. Duracell también pone un revestimiento de sabor amargo en tres tamaños de pilas de botón.

Guarda todo tipo de baterías que no vayas usar en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Debes saber que las pilas que se exponen fácilmente también pueden aparecer en lugares inesperados, como por ejemplo en tarjetas de felicitación musicales.

Si tienes algo con un compartimento para baterías que parezca endeble, deshazte de ello. Además, informa sobre el producto a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, a través de SaferProducts.gov

Los síntomas de la ingestión o inserción de una pila pueden parecerse a los de muchas otras dolencias comunes; también puede que no haya ningún síntoma. Pero si crees que alguien de tu familia puede haberse tragado una pila o haberse introducido una en el oído o la nariz, llama inmediatamente a la línea directa de ingestión de pilas (800-498-8666) o a la línea de ayuda para intoxicaciones (800-222-1222).

