Así fueron las últimas horas de Paquita la del Barrio antes de morir

En medio del luto al que se enfrenta el público y la escena musical tras el fallecimiento de Paquita la del Barrio, gente cercana a la cantante ha revelado cómo fueron sus últimas horas de vida antes del infarto fulminante que sufrió durante la madrugada del pasado 17 de febrero.

De acuerdo con su manager y amigo cercano, Francisco Torres, el día previo a su muerte (domingo) transcurrió sin contratiempos y en compañía de su hermana Viola en su hogar en Veracruz.

“Ayer tuvo un día normal, se bañó, comió, cenó, un día tranquilo, un domingo sin ninguna cosa relevante. Se acostó, durmió (…) A las 4 de la mañana la taparon porque se había destapado, la taparon… normal“, detalló el representante de la famosa en entrevista al programa ‘De Primera Mano’.

No obstante, la historia cambio durante la mañana del pasado lunes, cuando al acudir a su habitación no respondió a los llamados de sus familiares: “Para esta hora que ya se pararon, les pareció un poco extraño que no respondía”.

A pesar del arribo de una ambulancia y servicios de emergencia, el equipo médico confirmó que la Paquita la del Barrio no contaba con signos vitales: “La ambulancia confirmó que no había nada más que hacer”, añadió durante su relato.

Francisco Torres detalló que el fallecimiento de la veracruzana ocurrió de manera repentina y sin sufrimiento mientras dormía: “No fue un llamado de auxilio, fue simplemente durmiendo. Yo creo que ni ella se dio cuenta”, complementó.

Para concluir su intervención, el empresario musical contó que Paquita se preparaba para su regreso a los escenarios con tres presentaciones que arrancarían el 2 de marzo en Baja California, una más el 8 de marzo en Guatemala y culminaría con un show especial en el Auditorio de la Ciudad de México.

“El sábado que yo hablé con ella, me habló un tanto preocupada otra vez (…) pero ya habíamos quedado que se venía para acá a México y para ir ensayando y preparando el show del Auditorio“, expresó su amigo cercano.

