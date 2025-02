Famosos mexicanos lamentan la muerte de Paquita la del Barrio

Tras la inesperada muerte de Paquita la del Barrio, celebridades mexicanas lamentaron la perdida de una de las grandes figuras de la música mexicana y se unieron para expresar sus condolencias.

Este lunes se supo que la cantante mexicana falleció a sus 77 años en Veracruz, México, debido a un infarto fulminante.

La triste noticia fue compartida a través la cuenta de Instagram de la cantante de “Rata de dos patas” por su equipo. “Hoy lamentablemente perdimos a una gran, gran señora que abrió caminos para muchas cantantes en el mundo hispano”, decía el mensaje.

Tras la noticia, Thalía compartió el momento en el que conoció a Paquita la del Barrio en el set de su telenovela María Mercedes.

“Recuerdo que cuando me avisaron que @paquitaoficialb iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, ¡yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras”, contó.

Maribel Guardia, quien actualmente está en una batalla legal por el cuidado de su nieto, también le dedicó un sentido mensaje a la cantante mexicana.

“Única e irrepetible @paquitaoficialb, tuve el honor de compartir el escenario con ella en varias ocasiones, el público la adoraba y estoy segura seguirá siendo así por muchas generaciones”, recordó la actriz al compartir un par de fotos junto a la cantante. “A la luz trasciende querida Paquita y nace una leyenda. Descansa en paz y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”, agregó.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante mexicana Yuri compartió un mensaje para expresar lo mucho que lamentaba la muerte de Paquita la del Barrio.

“Adiós, mi Sra (señora)… ¡Serás recordada por generaciones que abrazaron tu música y tu legado!”, escribió.

La cantante Tania Libertad también lamentó la partida física de la cantante mexicana. “Partió nuestra amada Paquita La Del Barrio; te quedas en nuestros corazones. Buen viaje, querida amiga. Un abrazo solidario a sus familiares y seres queridos @paquitaoficialb #paquitaladelbarrio”, escribió.

El programa de espectáculos Ventanenado también lamentó el fallecimiento de la intérprete. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Paquita la del Barrio. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos en estos momentos Q.E.P.D”, indicó la cuenta del programa en redes sociales.

Figuras de la política, como la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, también lamentaron la muerte de la cantante de 77 años.

“Paquita la del Barrio, mujer veracruzana, quien con la cultura de trabajo y esfuerzo logró brillar con luz propia y una personalidad auténtica. Descanse en Paz”, señaló gobernadora en su cuenta de X.

Seguir leyendo:

· Paquita la del Barrio cancela concierto México por problemas de salud

· Manager de Paquita la del Barrio sobre la salud de la cantante: “Tenía bacteria en el estomago”

· Paquita la del Barrio desmiente rumores de problemas de salud: ¿Qué pasó?