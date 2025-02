“Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”: Milei elude la responsabilidad por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

El presidente de Argentina, Javier Milei, eludió este lunes su responsabilidad por una presunta estafa ocurrida con una criptomoneda que él difundió.

El mandatario publicó el viernes en la red social X un posteo en el que promovía un nuevo criptoactivo llamado $LIBRA, al que describía como una herramienta para financiar pequeñas empresas argentinas.

Su cotización se disparó, pero horas después un puñado de quienes tenían la enorme mayoría de estas monedas se llevó el dinero -unos US$90 millones- y su valor se desplomó.

El presidente entonces borró el tuit inicial y publicó uno nuevo en el que afirmó que “no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”.

Milei sostuvo este lunes que quienes apuestan por este tipo de inversiones “son traders de volatilidad”.

“Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?”, dijo en una entrevista con el canal local TN.

“Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente. Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol”, agregó el presidente argentino.

Además, se desligó al decir: “Yo no lo promocioné, yo lo difundí. No es lo mismo”.

“Me pareció que era una herramienta interesante para que se puedan financiar estas personas que de otra manera no podrían acceder” al crédito, esgrimió.

El presidente -que en el pasado reconoció cobrar por recomendar un negocio cripto- negó haber recibido dinero por esta publicación.

“Por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo”, siguió diciendo.

La capitalización de mercado de $LIBRA llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones en los minutos posteriores al tuit inicial del mandatario, impulsada por unos 44.000 compradores, según expertos.

Pero Milei negó que fueran tantos ya que -dijo- “había muchísimos bots” y “son como mucho 5.000 personas”, en su mayoría estadounidenses y chinos.

“¿Perdió el Estado? Nada. ¿Perdieron plata los argentinos? Tengo mis serias dudas, no creo que sean más de cinco argentinos”, agregó.

La relación de Milei con $LIBRA

Cuando le preguntaron si había cometido un error, Milei respondió que “exante no”, es decir, antes de que ocurriera no, pero que cambiará su forma de actuar en el cargo.

“Tengo que levantar los filtros, no puede ser tan fácil llegar a mí”, señaló.

De acuerdo a la versión del presidente argentino, conoció al empresario estadounidense Hayden Mark Davis -uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA- en octubre del año pasado en el evento Tech Forum realizado en Buenos Aires.

Ese simposio es organizado por Mauricio Novelli, un empresario argentino dueño de la academia de operaciones bursátiles N&W Professional Traders a quien Milei dijo conocer hace mucho tiempo porque lo había contratado para dar un curso allí.

Con Davis tuvo luego una reunión en la Casa Rosada el 30 de enero con el propósito de “acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial”, según señaló el propio presidente en un post que publicó tras el encuentro.

Davis aseguró que el “patrocinador principal” de $LIBRA es Julian Peh, un emprendedor tecnológico de Singapur fundador de KIP Protocol, quien también se reunió con Milei en octubre, y quien ha responsabilizado a Davis del fracaso de la nueva cripto.

Davis, en tanto, responsabilizó a Milei por haberle quitado su apoyo al proyecto, restándole credibilidad.

“Sus socios habían conseguido su apoyo público en el lanzamiento y me habían asegurado que su respaldo continuo estaba garantizado”, dijo.

Estos “socios” a los que mencionó son Novelli y Manuel Terrones Godoy, cocreador del Tech Forum.

Preguntado en la entrevista por qué publicó su tuit 3 minutos después de lanzada la criptomoneda, Milei argumentó que fue por su “fanatismo por la cuestión tecnológica”.

“Soy un tecno-optimista, y conociendo los límites que tiene el mercado de créditos para las personas que están en la informalidad, para las personas que blanquean [dinero ilegal] lo mínimo necesario, que no pueden formar una carpeta de crédito, y dadas las restricciones de que Argentina no tiene mercado de capitales, alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear proyectos de argentinos, a mí me parece interesante”, sostuvo.

“No soy un experto, el propio Davis dice que de criptomonedas no sé nada”, se defendió.

El presidente argentino dijo que ordenó crear una “Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación”, que deberá indagar sobre los hechos y los involucrados, incluido él.

También se refirió a las acusaciones de estafa que realizaron en las últimas horas diferentes actores, incluidos políticos opositores.

“Si hay estafa, que lo pruebe la justicia”, afirmó.

¿Preguntas pactadas?

Pocas horas después de la emisión de la entrevista, se dio a conocer la versión completa del encuentro entre Milei y el periodista Jonatan Viale, del canal TN.

De acuerdo con lo señalado por varios medios locales, la versión completa de la entrevista había quedado bajo control del gobierno, por lo que se desconoce como llegó a ser publicada en el canal de You Tube de la cadena TN.

En un clip, de dos minutos de duración y que no fue incluido en la versión emitida este lunes, se escucha el diálogo entre Milei y Viale, donde el mandatario argentino en un tono jocoso le pregunta si no se habían pactado las preguntas.

“Sí. Estas me las anotó Adorni (Manuel Adorni, jefe de comunicaciones de la Casa Rosada), estas Karina Milei (hermana del mandatario y asesora principal) y estas Caputo (Santiago Caputo, el asesor más cercano al presidente)”, afirma Viale.

Sin embargo, el video continua con la pregunta de Viale sobre las posibles consecuencias judiciales que podría tener el escándalo. Y allí el asunto se pone más serio.

“Es bueno que señalés que lo hice como ciudadano, porque hice el tuit desde mi cuenta personal”, señala Milei.

“Pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente”, replica Viale.

Milei insiste que no que lo hizo desde su cuenta personal, como ciudadano.

Entonces la entrevista es interrumpida por Caputo, quien se aceca y le dice algo a Milei al oído que no se escucha.

“Sí, yo me di cuenta que te puede traer un quilombo (problema) judicial”, concluye el periodista, quien tuvo que volver a formular la pregunta.

Consultado sobre esta intervención, el vocero Manuel Adorni dijo que Caputo cortó la entrevista porque el asesor “tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a confusión a una parte de la audiencia”.

Adorni añadio que terminada la entrevista, Milei le dijo a su asesor que la interrupción había sido innecesaria.

