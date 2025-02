Trump desgobierna: Crea crisis migratoria con fines politiqueros

Este pasado fin de semana Donald Trump, a bordo de la limusina presidencial La Bestia, asistió al Daytona 500 y encabezó a los conductores en dos vueltas ceremoniales en la pista, como parte del reality show que es su presidencia. Dando vueltas como el círculo vicioso de su política migratoria donde la intención no es resolver un problema sino crearlo mientras monta un espectáculo de crueldad para sus seguidores.

Los medios reportan que Trump está furioso porque las cifras de detenidos y deportados no son tan altas como él desea, lo que confirma, de una parte, que no cuentan con los recursos ni el personal necesarios para conducir operativos masivos, y, de otra parte, que la “invasión” de indocumentados que Trump pregona, no existe.

De hecho, USA Today reportó que Trump quiere que unos 6,000 agentes de la división investigativa del DHS se enfoquen en las deportaciones en lugar de investigar el tráfico humano y de drogas, y potenciales terroristas. Igualmente, quieren que el Departamento del Tesoro destine 2,300 agentes del IRS encargados de investigar fraudes y evasión fiscal para perseguir inmigrantes.

Y mientras el gobierno de Trump desmantela agencias, despide empleados federales, y elimina o recorta vitales programas domésticos e internacionales, el Senado discute un presupuesto que destinaría 175,000 millones de dólares para la frontera y las deportaciones masivas, según reportó la Associated Press.

Trump declaró una “emergencia” en la frontera porque está ansioso por utilizar al ejército para aterrorizar familias y vecindarios más de lo que está haciendo hasta ahora al no respetar iglesias, hospitales, escuelas y otros lugares “sensibles” buscando aumentar la cifra de detenidos y deportados.

La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe que el ejército actúe como policía civil. Pero Trump no ve la hora de pasarla por alto justificándose en una presunta “invasión” de inmigrantes.

Para aumentar sus cifras de detenidos y deportados también amplía su red para hacer deportables a inmigrantes con documentos, incluyendo beneficiarios del TPS, como los venezolanos, y eliminando el parole para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Y si duda que la única intención de Trump es generar caos, recuerde que eliminó los programas implementados por el expresidente demócrata, Joe Biden, para quitar presión y traer orden a la frontera, como por ejemplo, la aplicación CBP One que permitía a los solicitantes de asilo iniciar el proceso de manera virtual. De tener un proceso ordenado, incluso con oficinas regionales en América Latina que mandó a cerrar, Trump busca generar las imágenes de descontrol que explota con fines politiqueros.

No olvidemos que el año pasado, cuando era candidato presidencial, ordenó matar un proyecto de ley bipartidista que concedía todas las demandas republicanas en materia de seguridad fronteriza porque solucionar el problema le quitaba su caballito de batalla: explotar el tema de la frontera con fines electoreros.

Otra de sus acciones inmediatas fue restablecer la política de ’Quédate en México’ que implementó en 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a permanecer en el vecino país hasta que se procese su solicitud. Esta política pública empeoró la situación en la franja pues miles de migrantes, desde individuos hasta familias enteras, dormían a la intemperie en condiciones infrahumanas ante la falta de refugios. Muchos fueron víctimas de delitos al estar a merced de traficantes de drogas y de personas.

También eliminó el parole de cubanos, haitianos, nicaragüenses y haitianos que al permitir que estadounidenses auspicien a nacionales de estos país que llenen ciertos requisitos, evita que la desesperación los lleve a cruzar de forma irregular agregándole presión a la frontera.

¿Más evidencia? El Departamento de Justicia de Trump despide a 20 jueces de inmigración cuando hay un rezago de 3.7 millones de casos para ser procesados. Esos retrasos también agregan presión a la frontera cuando la desesperación y la necesidad llevan a muchos migrantes a tratar de arribar a Estados Unidos como sea.

Y es que Trump se “crece” en el caos que provoca a propósito para mantener una narrativa y justificar acciones como las detenciones y deportaciones indiscriminadas que no se centran únicamente en personas con récord criminal sino en inmigrantes establecidos por décadas en Estados Unidos que son el daño colateral de la falta de una reforma migratoria y de la sed de atención del megalómano que desgobierna a Estados Unidos.