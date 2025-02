Exhiben a alcaldes de Morelos reunidos con un miembro del Cártel de Sinaloa

Gran polémica ha desatado un video que circula por las redes donde aparecen dos alcaldes del estado de Morelos reunidos con miembros del peligroso Cártel de Sinaloa. En aproximadamente 40 segundos se aprecia a Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, y a Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, sentados a la mesa con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto operador del cártel en el oriente del estado.

Morelos cerró el año anterior con más de 1,200 homicidios dolosos. Uno de sus municipios más violentos es el de Cuautla, donde han ocurrido múltiples hechos delictivos relacionados con el crimen organizado, destacando delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro y asesinato.

En las imágenes del video se ve a “El Barbas” sentado al lado de una mesa. Viste pantalón de mezclilla, camisa verde y chaleco militar. Junto a él está sentado Jesús Corona vistiendo camisa azul a rayas.

En el video también aparecen el actual secretario de gobierno del Ayuntamiento de Cuautla, Víctor Samuel Márquez Vázquez, alias “El Mayor”, sentado junto al alcalde de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, líder de comerciantes y coordinador de plazas de abasto, así como algunas otras personas que podrían ser también políticos.

En las imágenes se aprecian aproximadamente ocho personas, además de dos hombres armados que vigilan la zona, que se encuentra al aire libre.

No se conoce el lugar ni la fecha en que ocurrieron los hechos grabados, pero es posible que se llevara a cabo después de las elecciones de junio de 2024, de acuerdo con UnoTV.

La grabación podría configurar el delito de delincuencia organizada, debido a la aparición de armas largas, funcionarios públicos y las personas buscadas por la autoridad ministerial, de acuerdo con expertos en derecho penal, según informó el diario El Financiero.

El Gobierno de Morelos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los dos alcaldes involucrados en el video. Entre tanto, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, dijo no tener “mayores elementos más que lo que ustedes vieron. (…) Se tiene que investigar y, si hay elementos suficientes de complicidad o vínculos con la delincuencia, se tiene que castigar. Que se investigue y que se haga justicia”.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, Jesús Corona es investigado por la Secretaría de la Defensa Nacional por estar ligado presuntamente al crimen organizado con grupos como Los Rojos, Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, el fiscal de Morelos informó que no se tiene registro de denuncias anteriores en su contra.

Corona hizo un llamado a la población sobre no caer en el engaño de “información sin sustento” que busca desacreditar su administración. “Siempre me he conducido con trasparencia y honestidad (…) No tengo nada que ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”, expresó.

En marzo pasado, el alcalde resultó ileso en un atentado en su contra gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba. En octubre del mismo año, ya ganada la elección, su suplente Ricardo Arizmendi fue asesinado mientras atendía su propia tienda de abarrotes.

