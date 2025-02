10 de marzo será el último día para solicitar asistencia federal a víctimas de los incendios en Los Ángeles

Los propietarios e inquilinos que hayan sufrido daños o pérdidas por los incendios forestales del condado Los Ángeles que comenzaron el 7 de enero tienen hasta el lunes 10 de marzo de 2025 para solicitar asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Este plazo no va a afectar las solicitudes que ya han sido iniciadas, por lo tanto es solamente que hay una fecha límite y exhortamos a las personas que no se han registrado, que lo hagan”, dijo Lorraine Valle Rodríguez, vocera de FEMA.

La asistencia financiera de la agencia puede incluir dinero para reparaciones básicas de la vivienda, pérdidas de propiedad personal u otras necesidades no aseguradas relacionadas con el desastre, como cuidado de niños, transporte, necesidades médicas, gastos fúnebres o dentales.

Además, FEMA subraya que los residentes que tienen seguro deben presentar reclamaciones de seguro por daños a sus hogares, propiedad personal y vehículos antes de solicitar asistencia.

El apoyo de la agencia federal no está sujeto a impuestos y no afectará el Seguro Social, Medicaid u otros beneficios federales; además, las subvenciones de FEMA no tienen que ser reembolsadas.

Rodríguez subraya que el servicio de registración es totalmente gratuito y es importante reportar a todas personas que traten de cobrar dinero a las autoridades.

Para registrarse puede usar el sitio web DisasterAssistance.gov/es, llamar por teléfono al 1-800- 621 3362 o ir a uno de los Centros de Recuperación en persona donde hay ayuda disponible en español o inglés.

Actualmente, hay dos Centros de Recuperación por Desastre en el condado Los Ángeles. Uno en 540 West Woodbury Road en la ciudad de Altadena, y otro en 10850 West Pico Boulevard en la ciudad de Los Ángeles.

A partir del 2 de marzo, estos lugares estarán cerrados los domingos y permanecerán abiertos de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m. para asistir a las comunidades afectadas.

De acuerdo con Rodríguez, el equipo de asistencia a los sobrevivientes del desastre aún están visitando a las comunidades que se vieron afectadas y, si las personas todavía no se han registrado, pueden registrarse con ellos. Todos los miembros del equipo tendrá vestimenta de la agencia de FEMA e identificación.

Una vez que las personas se registren, FEMA se comunicará por teléfono con ellos dentro de 10 días; pero si no tiene acceso a un teléfono, puede recibir la información por correo o correo electrónico.

La inspección remota va a consistir en una llamada del inspector para verificar la siguiente información: el nombre del solicitante, la ubicación actual del solicitante, el tipo de residencia o estatus de ocupación, nombre y edades de las personas que ocupan la casa, información del seguro, tamaño de la residencia y la descripción de la vivienda por habitación entre otros detalles.

No obstante, si FEMA determina que su vivienda es segura y accesible, el inspector realizará una inspección en persona.

Rodríguez comentó que los residentes que no están conformes con la primera carta de determinación de FEMA, tienen derecho de apelar.

“Si a usted le llegó una carta y usted no está de acuerdo con esa carta, usted puede apelar y tiene 60 días a partir de la fecha de recibido de la carta para poder llevar a cabo esa apelación”, dijo la vocera.

Para el proceso de apelación, Rodríguez dice que es importante tener recibos, facturas, cotizaciones de reparaciones, títulos, escrituras de propiedad o cualquier otra información que pueda respaldar los motivos de apelación y enseñar que necesita más apoyo de lo que FEMA otorgó.

Además, la asistencia pública de FEMA que es para los gobiernos locales y las organizaciones privadas sin fines de lucro, tienen hasta el 9 de marzo para presentar una solicitud de asistencia pública en línea en el portal de subvenciones de FEMA.

La fecha límite es el 31 de marzo para el formulario de derecho de la entrada del programa de recogida de escombros que se administra por el gobierno, de acuerdo con Rodríguez.

Agrega que los Centros de Recuperación por Desastre en el condado Los Ángeles estarán abiertos después de la fecha límite, el objetivo es poder ayudar a las personas que tengan preguntas o necesiten otros apoyos.