Al menos 10 oficinas del Seguro Social cerrarán por recortes del DOGE

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció esta semana el cierre, consolidación o traslado a espacios federales de al menos 10 oficinas en diferentes partes de los Estados Unidos. Estos cambios son el resultado de una auditoría realizada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que ha revisado los gastos y las necesidades operativas de varias agencias federales. Aunque algunos de estos cierres se están llevando a cabo sin ofrecer demasiada información, ya se conocen algunos detalles clave sobre el impacto y las alternativas para los beneficiarios.

Las oficinas afectadas incluyen lugares como Batesville, Arkansas, y Okemos, Michigan, donde las instalaciones cerrarán definitivamente.

En otros casos, como en Carlsbad, California, y Green Bay, Wisconsin, las oficinas se consolidarán o se trasladarán a espacios ya disponibles en edificios federales.

Estos cierres y movimientos no solo afectan a las oficinas que brindan atención al público, sino también a aquellos lugares destinados a realizar audiencias presenciales. Sin embargo, en algunas regiones, estas oficinas ya no ofrecían citas o servicios como reemplazo de tarjetas o solicitud de beneficios. Por ejemplo, la oficina en Columbus, Ohio, no estaba abierta al público, pero su cierre aún representa un ahorro significativo, estimado en $405,295 dólares.

En el caso de las oficinas en Las Vegas, Nevada, no está claro cuál de las tres ubicaciones en la ciudad será trasladada a un espacio federal, aunque se estima que el ahorro será de aproximadamente $16,352 dólares.

Algunas oficinas, como la de White Plains, Nueva York, simplemente terminarán sus contratos de arrendamiento, lo que permitirá reasignar a los jueces y personal a otras oficinas locales para procesar los casos pendientes. Este tipo de reestructuración también se ha realizado en otras zonas, como en Nacogdoches, Texas, y Roanoke Rapids, Carolina del Norte, donde los cierres responden a auditorías del DOGE.

La oficina de la SSA que más generará ahorros es la consolidación que efectuará en Carlsbad, California, por $582,245 dólares. Por el lado contrario, el ahorro más bajo proviene del cierre de Nacogdoches, Texas, por $86,414 dólares.

Si te ves afectado por el cierre o reubicación de una oficina del Seguro Social, existen diversas maneras de seguir gestionando tus trámites. Una opción rápida y conveniente es crear o acceder a tu cuenta de “Mi Seguro Social” en línea. A través de esta plataforma, puedes actualizar tus datos, solicitar un reemplazo de tarjeta, gestionar tu depósito directo o descargar información fiscal.

Si prefieres hablar con un representante, puedes llamar a la SSA al 1-800-772-1213 en horarios de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes. Para personas con discapacidades auditivas, existe una línea TTY al 1-800-325-0778. También puedes realizar solicitudes por teléfono o concertar citas.

Una opción que se está promoviendo para las audiencias es la videoconferencia. Esto permite realizar trámites sin tener que desplazarse físicamente a una oficina, utilizando dispositivos como smartphones, tabletas o computadoras con conexión a internet.

El cierre de oficinas del Seguro Social puede generar inconvenientes para muchos, pero existen alternativas eficaces que garantizan que los servicios sigan siendo accesibles de manera remota.

También te puede interesar: