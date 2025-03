Preocupación por tenista argentino que reveló convivir con “pensamientos suicidas” tras ATP de Acapulco

El tenista argentino Federico Gómez, actualmente en el puesto 135 del ranking ATP, sorprendió con un mensaje en el que reveló haber atravesado una crisis personal profunda. A través de un extenso posteo en su cuenta de Instagram, el jugador de 28 años describió el difícil momento que vive fuera de las canchas y aseguró que ha tenido que lidiar, incluso, con pensamientos suicidas.

“Cuesta mucho escribir esto sin llorar a más no poder”, confesó Gómez en su publicación, donde relató el impacto que el tenis ha tenido en su vida. Aunque reconoce que el 2024 fue su mejor año en términos profesionales, admitió que en lo personal ha sido, paradójicamente, el peor.

La presión de mantenerse competitivo, las dificultades económicas y la soledad del circuito han sido una carga que lo llevó a “tocar fondo”.

En su mensaje, acompañado de una imagen en la que se lo ve cabizbajo en plena competencia, Gómez expresó la contradicción de su amor por el deporte y el sacrificio que conlleva. “Querido tenis… El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas”, escribió.

El impacto de su confesión no tardó en extenderse por el circuito, recibiendo apoyo por parte de varios colegas y seguidores.

El partido más difícil de su vida

Uno de los aspectos más duros que mencionó el argentino es la sensación de aislamiento que enfrentan muchos tenistas en el circuito profesional. A diferencia de los jugadores de élite, la mayoría de los atletas de ranking medio y bajo no pueden costear un equipo de trabajo que los acompañe a cada torneo, lo que los obliga a viajar solos y afrontar los desafíos físicos y emocionales sin apoyo cercano.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer”, explicó.

El fragmento más estremecedor de su mensaje llegó cuando admitió haber considerado ponerle fin a su vida en varias ocasiones. “Me he cuestionado muchas veces si todo esto realmente vale la pena. Incluso, en reiteradas ocasiones, he tenido pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”, reveló, según reseñó Infobae.

Con cinco títulos en su carrera —cuatro de ellos conquistados el año pasado—, Gómez ha demostrado su talento para jugar al tenis, pero considera necesaria la comprensión y al apoyo para quienes atraviesan situaciones similares.

“Todos tenemos luchas internas, aunque no siempre las demostremos”, escribió. Además, concluyó con un mensaje esperanzador: “Seguiré trabajando para encontrar ese bienestar emocional que alguna vez sentí. Sigo buscando mi mejor versión”.

Federico Gómez participó recientemente el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, en donde perdió en las rondas clasificatorias, tanto en la modalidad individual como en dobles.





