CASA 0101 Theater celebra su 25º aniversario con “Mujeres on the Verge”

La temporada del 25º aniversario de CASA 0101 Theater dará inicio con el estreno mundial de Mujeres on the Verge (Mujeres al Borde), una serie de cuatro obras de un acto que además forma parte de la celebración del Mes de la Historia de la Mujer.

La pieza teatral reúne cuatro obras que exploran el amor, la amistad, la ambición y los giros inesperados de la vida. Desde ex-Pachucas reavivando una vieja rivalidad (Pleito), hasta mejores amigas afrontando la menopausia y decisiones difíciles (The Fan Club), pasando por una mujer cuyos sueños de escribir son interrumpidos por sus responsabilidades como cuidadora (La Noche de Anoche), hasta una reunión festiva que desentraña una vida de adicción (La Mano de Dios).

“Hace 25 años fundé CASA 0101 Theater con un préstamo estudiantil de UCLA con la esperanza de crear un espacio artístico seguro y acogedor para fomentar el talento de escritores latinos y mujeres, brindándoles experiencia práctica y oportunidades para desarrollar su arte. Ahora, 25 años después, hemos logrado ese objetivo y aspiramos a seguir haciéndolo en el futuro”, señaló Josefina López, Fundadora y Directora Artística de CASA 0101 Theater.

Josefina López junto a Emmanuel Deleage./Foto: Steve Moyer

Por su parte, Emmanuel Deleage, Director Ejecutivo de CASA 0101 Theater, comentó: “Desde nuestros humildes comienzos como una organización totalmente voluntaria operando en un pequeño local, nuestro teatro ha crecido hasta convertirse en un importante espacio cultural del Este de Los Ángeles, ofreciendo programas de teatro, cine digital, arte y danza en Boyle Heights. En estos 25 años, hemos presentado más de 125 producciones, muchas de ellas estrenos mundiales”.

Mujeres on the Verge presenta el trabajo de cuatro dramaturgas chicanas:

Pleito (Flight), escrita por Lindsey Haley y dirigida por Vilma Villela, narra la historia de ex-Pachucas que se reencuentran para resolver una disputa amorosa de décadas atrás.

The Fan Club, de Mariana Herrera y dirigida por Karla Ojeda, aborda con humor los desafíos de la menopausia y las decisiones de vida de su protagonista.

La Noche de Anoche, de Maria G. Martinez y dirigida por Jacquline Guido, explora las dificultades de una mujer que ve postergados sus sueños por asumir el rol de cuidadora de su madre.

La Mano de Dios, un monólogo escrito y protagonizado por Raquel Salinas, dirigido por Olivia Chumacero, que nos lleva en un viaje a través de la adicción al alcohol de su protagonista.

Tricia, Alejandra, Tina, Jasia y Carmelita en una de las obras. Foto: Steve Moyer

Las presentaciones tendrán lugar los viernes y sábados a las 8:00 pm y los domingos a las 3:00 pm, hasta el 23 de marzo, en el Auditorio Gloria Molina de CASA 0101 Theater, ubicado en el 2102 East First Street (en la intersección con St. Louis Street), en el barrio de Boyle Heights. El espectáculo tiene una clasificación PG-13 debido a lenguaje fuerte y temas maduros. Se recomienda hacer reservaciones con anticipación.

Para adquirir boletos, comuníquese con la taquilla de CASA 0101 Theater al 323-263-7684, envíe un correo electrónico a tickets@casa0101.org o compre en línea en www.casa0101.org.

Exhibición de arte

Conjuntamente con la presentación de Mujeres on the Verge, se exhibirá Abstract to Concrete: Barrio Expressions, una exposición de arte gratuita en la Jean Deleage Art Gallery, ubicada en el lobby de CASA 0101 Theater. La exposición, curada por Jimmy Centeno, examina la relación entre el arte abstracto y el arte concreto contemporáneo del barrio e incluirá obras de cinco artistas: Richard Valdes, Arturo Urista, Carlos Rojas, Fernando Barragan y Jimmy Centeno.

La exposición estará disponible para ser visitada antes de las funciones de la obra teatral y durante el horario de la galería, de martes a viernes de 9:30 am a 5:00 pm.