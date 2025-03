Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de marzo de 2025

Escorpión

No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus metas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio. Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren pan un rato o dañarte lo que viene siendo la caricia, viene una semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente que es lo único seguro que tienes en estos momentos. El carácter que te has manejado no te ha ayudado nada en tus sueños y metas, debes de llevarte las cosas con más tranquilidad o de lo contrario no conseguirás nada, sino eres positivo con lo que quieres y deseas no lo lograrás. Aprende a quererte y amarte un poco más, no bajes tu valor por nadie y cree y confía en tu capacidad para tener a quien quieras y mandar al chorizo a quien ya no deseas. Vienen días muy fuertes en los cuales tu vida podría dar un giro de inesperado, es momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos.

Libra

Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el fregado dedo en el hocico. El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta de que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto. Vienen momentos en los cuales el amor ya no constituirá una parte fundamental e importante en tu vida, dejarás de creer en muchos sueños que tenías para dar paso a las realidades, sino es visto por tus ojos no lo creerás así sea el miso amor. Déjate llevar por el poder de tus decisiones, que nadie influya en ellas, es momento que cada situación que vives aporte un poco para tu futuro, sino aprendes a valorar quién eres y lo que tienes jamás en la vida lograrás crecer como ser humano.

Virgo

Vienen momentos de incertidumbre los cuales tendrás muchas dudas sobre cuestiones no solo de tu pasado sino de tu mismo presente, sueños que te darán respuestas y una enfermedad infecciosa podría hacerte caer en cama. Deja de deprimirte y vive tu vida al cien, has perdido tanto tiempo sin darte cuenta de que la vida va tan aprisa. Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti. Es momento que te despiertes de tu mundo de fantasía, manda a la tostada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor. Un amor de una noche se manifestará, será alguien con quien ya te has encamado. Quizás no sepas realmente lo que quieres y lo que deseas y por eso no te has logrado encontrar con tus sueños, anota en una hoja en blanco cada meta que tienes y cada deseo y cada día trata de leerlo e impulsarte a conseguirlos, no trates de llegar al final sino has dado el primero o segundo paso.

Leo

Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños. En el área laboral hay movimientos los cuales te van a dejar muchos beneficios económicos. Cuidado con un viaje, no podría resultar como esperas y podría haber perdidas de ganancias. Date la oportunidad de volver amar y no cierres las puertas al amor, ya deja de quejarte de que no te ha ido bien o que las cosas nunca te funcionan, eres bien pesimista y eso te friegas mucho las buenas energías y vibras. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo. Conocerás la verdadera cara de una persona que te ha hecho creer que te es fiel y te quiere. Te viene dinero extra y noticias nada gratas que te podrían poner de malas. Amores del pasado seguirán insistiendo, amistad terminará con su pareja por infidelidad.

Cancer

Vienen cambios de conducta fuertes, dos amistades están hablando cosas muy fuertes de ti. Tu buena voluntad te va a dejar un gran sabor de boca al ayudar a una persona cercana a ti. Amores importantes están por aparecer, cuida mucho la parte de tu estomago o riñones pues podrías presentar problemas de infecciones. No des sin esperar nada a cambio, aprende a creer en tu sexto sentido y no tomes decisiones a la ligera. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, sin embargo, es importante que no te olvides de ti pues por querer resolverle la vida a todo mundo te olvidas de ti. Te vas a enterar de un rompimiento de amistad. Rompimiento o divorcio en próximas fechas. Has tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja. Es momento que creas y confíes en tu capacidad de lograr cuanto te propongas, has a un lado todos esos chismes de vecindad que no te conducen a nada y ve por todo eso que en realidad amas y quieres y te gusta.

Géminis

No descuides tu cuerpo criminal pues por pensar en otras cuestiones le has entrado bien y bonito a la comida y sin darte cuenta de que sueles subir demasiado pronto de peso. Vienen cambios muy fuertes en tu estado de ánimo los cuales perjudicarán mucho a quienes te rodean. Hay posibilidad de cambio laboral y también de que subas algo de peso, ponte las pilas y ten mucho cuidado con 2 personas de piel blanca no tienen buenas intenciones contigo. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente habladora. Hay personas que no han sido leales, pero no te preocupes pues poco a poco esas personas comenzarán a caer. Deja de creer en quien solo te ha traído problemas y mortificaciones, no es momento de regresar al pasado y volver a superar todo lo que ya superaste. Días de mucha reflexión y cambios de actitud que traerán contigo nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera y la mejor forma.

Tauro

Vienen días cargados de mucha energía positiva que deberás de saber utilizar y enfocar de manera correcta. No te permitas manipular por otras personas, recuerda que la última palabra está en ti y no en los demás. Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado. Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano quizás es la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda y deja a cada persona que se haga responsable de sus actos, días de reflexionar mucho e ir por todas esas cuestiones que has dejado inconclusas. Tu carácter es demasiado explosivo y por esa razón muchas ocasiones explotas sin darte cuenta de que puedes dañar y lastimar a quienes son en realidad importantes para ti. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas.

Aries

Cuidado con ex amistad, anda rondando y podría fregarte la existencia si bajas la guardia. Noticias de ex amor o familia lejana va a aparecer en estos días. Ten mucho cuidado con lo manera en que dices las cosas, traerás en veneno a todo lo que da y quien te provoque podría llevarse una lección. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pex tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Momento familiar en estos días bastante agradable, te sentirás como pez en el agua y podrás expresarte de la mejor gana. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro en tu vida y a tus sueños y metas. Vienen días en los cuales ciertas noticiaste van a caer como balde de agua fría y no sabrás cómo reaccionar ante tal situación. Cierra ese ciclo de tu pasado que no te lleva a nada bueno, sigues viviendo con muchos rencores por personas que ya ni se encuentran a tu lado sino logras soltarlas no lograrás avanzar y quedarás atorada en esa área de tu vida.

Piscis

Vienen días en los que entenderás qué personas no deben permanecer en tu vida pues lejos de beneficiarte solo te envidian todo lo que tienen y hacen que tus metas y sueños no cuajen. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. No te permitas manipular por nadie, es mejor que comiences a trabajar en esos sueños y metas que has traído en mente. Lleva la fiesta en paz con quien ni la debes ni la teme, algunos momentos de tu vida sueles ser demasiado agresivo o cambiante de carácter y esa bipolaridad solo jala cuestiones negativas que a la larga dañan y afectan tu entorno. Te notarás algo triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte.

Acuario

Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida. Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti. No esperes que la vida te devuelva lo que un día te quitó, ve tras eso y lucha por obtenerlo pues estas en una etapa en la cual todo podría cuajar y hacerse realidad. Un negocio de alimentos podría ser la clave para mejorar más que nunca tus ganancias. Embarazo en la familia y un viaje es estas fechas a un lugar cercano. No permitas que celos y desconfianzas arruinen lo que tanto te ha costado construir. Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no les dan entrada a nuevas cosas.

Capricornio

Es momento de comenzará cuidar tu alimentación en todos los sentidos, has descuidado mucho tu figura y estas subiendo algo de peso, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar. Vienen días en los cuales deberás de comprender el por qué ciertas situaciones no han cuajado. Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malos entendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga.

Sagitario

Es momento que veas por tu felicidad, a la ñonga las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, esta semana que se acerca es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. Entras en un ciclo muy perro, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu alrededor. El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti.